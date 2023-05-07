Gastrobar Social: Нарва ли это?

Так уж вышло, что северо-восток Эстонии никогда не был точкой слета ценителей гастрономического опыта. Найти хорошее заведение в Ида-Вирумаа не просто, достойное место с продуманной кухней тут скорее исключение, чем правило. Серьезное такое исключение. Но, кажется, новый гастробар решил разбавить список рядовых заведений и ярко ворвался в культурную жизнь Нарвы, привнеся в нее не только стиля, но и поесть.