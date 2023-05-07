Вс, 7.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Gastrobar Social: Нарва ли это?

О новом ресторане в Ида-Вирумаа, куда не всегда просто попасть
, журналист
Facebook Twitter
Comments 1
Gastrobar Social в Нарве
Gastrobar Social в Нарве Фото: VOLKOVA

Так уж вышло, что северо-восток Эстонии никогда не был точкой слета ценителей гастрономического опыта. Найти хорошее заведение в Ида-Вирумаа не просто, достойное место с продуманной кухней тут скорее исключение, чем правило. Серьезное такое исключение. Но, кажется, новый гастробар решил разбавить список рядовых заведений и ярко ворвался в культурную жизнь Нарвы, привнеся в нее не только стиля, но и поесть.

В конце февраля на улице Пушкина открылось новое заведение, непохожее на привычные заведения в регионе. Gastrobar Social отличает бескомпромиссный подход к меню, авторская кухня, хорошо продуманная коктейльная карта - все это в дополнение к приятной атмосфере. Про новый проект рассказывают владелец Валерий Манжиков и управляющий Алихан Малхозов.

«Концепции, подобные нашей, стали достаточно популярными в последние годы во всем мире. Как правило, это четко сформулированное меню блюд и напитков, небольших по объему и размеру, но с разнообразными формами подачи. Барная карта строится, в первую очередь, на коктейлях и порционных напитках. Сейчас в нашем меню средиземноморские мотивы, а в большинстве коктейлей основой используется джин», - рассказывает Алихан.

Facebook Twitter
Comments 1
Ключевые слова
Наверх