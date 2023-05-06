Трагическое утро: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, погибли два человека

В 7.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Хаапсалу в многоквартирном доме на шоссе Лихула, 1 из одной квартиры валит дым. Прибывшие на место спасатели установили в 7.46, что в четырехэтажном доме горит квартира на третьем этаже.

Спасатели выломали дверь и нашли в горящей, заполненной дымом квартире одного мертвого человека и одного пострадавшего. Медики скорой помощи пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом. Оба погибшие - мужчины.

В 7.58 пожар был локализован. В результате тушения пожара нижние квартиры многоквартирного дома сильно пострадали от воды.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать небрежное курение. В квартире не было дымового датчика. Также не обнаружено дымового датчика в четырех квартирах этого же дома, которые были проверены в связи с пожаром.