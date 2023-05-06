Трагическое утро: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, погибли два человека

Сегодня, 6 мая, рано утром в Хаапсалу в результате пожара погибли два человека.
В 7.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Хаапсалу в многоквартирном доме на шоссе Лихула, 1 из одной квартиры валит дым. Прибывшие на место спасатели установили в 7.46, что в четырехэтажном доме горит квартира на третьем этаже.
Спасатели выломали дверь и нашли в горящей, заполненной дымом квартире одного мертвого человека и одного пострадавшего. Медики скорой помощи пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом. Оба погибшие - мужчины.
В 7.58 пожар был локализован. В результате тушения пожара нижние квартиры многоквартирного дома сильно пострадали от воды.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать небрежное курение. В квартире не было дымового датчика. Также не обнаружено дымового датчика в четырех квартирах этого же дома, которые были проверены в связи с пожаром.
В этом году в Эстонии в пожарах погибли 19 человек. Широко распространенной проблемой является небрежное курение, а также отсутствие или неисправность дымового датчика. Спасательный департамент отмечает, что исправный дымовой датчик дает знать о возгорании на ранней стадии, тем самым предотвращая трагические последствия.