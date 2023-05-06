Подвал может быть и источником опасности, и надежным убежищем

В этом году в фокусе толоки «Сделаем», среди прочего, – наведение порядка в подвалах. Спасательный департамент также подчеркивает, что из подвалов надо выбрасывать хлам и при необходимости подвалы можно использовать как убежище. Не менее важна и пожарная безопасность – сейчас мы объясним, почему.
Эксперт по надзору за пожарной безопасностью из отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло отметил, что часто в подвалах хранятся горючие материалы, а также множество электропроводов и различных приборов.
Ускоряет распространение огня и дыма
«В случае пожара все это ускоряет распространение огня и дыма как в подвале, так и в местах эвакуации, – сказал он. – Поскольку люди бывают в подвалах нерегулярно, есть опасность, что пожар не будет обнаружен на ранней стадии. Поэтому необходимо содержать подвалы зданий в чистоте и не затруднять доступ к ним».
Раяло подчеркнул, что подвал должен быть отделен от подъезда огнеупорной дверью. Если дверь не огнеупорная или же противопожарная дверь открыта, в случае пожара весь подъезд будет в дыму и эвакуироваться из дома через подъезд будет невозможно.
По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, в их практике все же бывают ситуации, когда пожар возникает в подвале и в какой-нибудь квартире из-за дыма срабатывает дымовой датчик. «К сожалению, люди хранят в подвалах много горючих материалов и не соблюдают при этом правила пожарной безопасности», – признал он.
Большая проблема – электричество
Статистика пожаров, произошедших в 2020–2022 годы, показывает, что в подвалах жилых домов пожары чаще всего происходят из-за электросистем. Например, в мае 2020 года спасатели получили вызов в поселок Вазалемма (Харьюмаа), где горел каменный погреб. Спасатели потушили огонь и проветрили помещение. Причиной возгорания стала электропроводка.
«Спасателям сложно тушить пожары в подвалах, потому что там много горючих материалов и высокие температуры. Из-за этого сложно добраться до очага пожара», – добавил Раяло.
Подвал – отличное убежище
«Подвал жилого дома – это еще и первое место, где находящийся в доме человек может укрыться в случае опасности, – подчеркнул Раяло. – Для того чтобы подвал стал первичным местом укрытия, он должен быть в порядке в техническом смысле: без мусора и с достаточным числом несущих перегородок, снижающих опасность обрушения».
По словам Эркки Пеэтсалу, отвечающего за коммуникацию толоки «Сделаем», которая состоится 6 мая, в прежние годы подвалам внимание не уделялось. В этом году совместно со Спасательным департаментом инициаторы акции направили фокус на подвалы, и не только в целях повышения пожарной безопасности, но и для того, чтобы подвалы можно было использовать как убежища.
Раяло добавил, что в идеале из подвала должно быть несколько выходов, а условия, подходящие для временного укрытия, были рассчитаны и на большое число людей. «В подвале можно построить и место хранения первичных запасов для жильцов дома», – добавил он.
Правильная уборка подвала
Раяло подчеркнул, что в подвалах точно не стоит хранить непригодные к использованию вещи, такие как старая сломанная мебель, стершиеся покрышки и т. д. То есть вещей там должно быть настолько мало, насколько это возможно, и настолько много, насколько это необходимо.
Спасательный департамент рекомендует
- Уберите из подвала все, что может заграждать доступ к эвакуационным путям.
- Установите на противопожарную дверь в подвале закрывающее устройство, гарантирующее, что дверь автоматически будет закрываться после каждого входящего и выходящего. Затвор обеспечивает, что в случае пожара дверь сделает то, что должна: не допустит проникновения огня и дыма в подъезд.
- Уберите из подвала все горючие материалы и ненужные вещи.
- Наведите в подвале порядок, чтобы там было чисто и просторно.
«Эксперты Спасательного департамента готовы дать советы, как сделать подвал конкретного здания более безопасным. Также можно получить рекомендации, как обустроить убежище и собрать запасы на случай экстренной ситуации», – сказал Раяло и призвал обращаться в департамент за консультацией.