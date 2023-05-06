Подвал может быть и источником опасности, и надежным убежищем

Эксперт по надзору за пожарной безопасностью из отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло отметил, что часто в подвалах хранятся горючие материалы, а также множество электропроводов и различных приборов.

Ускоряет распространение огня и дыма

«В случае пожара все это ускоряет распространение огня и дыма как в подвале, так и в местах эвакуации, – сказал он. – Поскольку люди бывают в подвалах нерегулярно, есть опасность, что пожар не будет обнаружен на ранней стадии. Поэтому необходимо содержать подвалы зданий в чистоте и не затруднять доступ к ним».

Раяло подчеркнул, что подвал должен быть отделен от подъезда огнеупорной дверью. Если дверь не огнеупорная или же противопожарная дверь открыта, в случае пожара весь подъезд будет в дыму и эвакуироваться из дома через подъезд будет невозможно.

По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, в их практике все же бывают ситуации, когда пожар возникает в подвале и в какой-нибудь квартире из-за дыма срабатывает дымовой датчик. «К сожалению, люди хранят в подвалах много горючих материалов и не соблюдают при этом правила пожарной безопасности», – признал он.

Большая проблема – электричество