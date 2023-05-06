Рождественские наборы за миллион евро: еще одна подозрительная сделка эстонской организации Slava Ukraini

Председатель совета MTÜ Slava Ukraini Кристо Тохвер подтвердил, что красные флажки пришлось выставить именно в отношении деятельности компании IC Constructions. «Никакие другие проекты беспокойства не вызывают. Например, все, что касалось обучения полевых медиков, было сделано очень корректно, альтернативные ценовые предложения тоже рассматривались», - рассказал Тохвер.

Сам Тохвер занимается оказанием помощи Украине через таллиннский клуб Vanalinna Rotary, поэтому он точно знает, как принято вести такие дела. «Мы в Rotary-клубе действуем таким образом, что на месте есть фонд, который общается с военными, - объясняет он. - От военных поступает заказ, например, нужны приборы ночного видения. Нам поступает счет за приборы от европейских поставщиков. Жертвователь подтверждает этот счет и перечисляет деньги Rotary-клубу, мы же можем неограниченно поддерживать Украину без выполнения налоговых обязательств. Мы перечисляем деньги благотворительному фонду, который закупит эти приборы ночного видения. Фонд посылает нам банковскую выписку, акты передачи-приема и фотографии».