Началась продажа четвертого этапа застройки нового жилого района на берегу озера

По словам руководителя по развитию Kaamos Kinnisvara Ивара Вахтера, амбиций компании не остановила неопределенность на рынке недвижимости. «Когда несколько девелоперов приостановили свои проекты, мы продвинулись вперед в реализации наших планов», — сказал он.

Фото: Kaamos Kinnisvara

Вахтер добавил, что разработки Викимыйза вызывают большой интерес. На сегодняшний день Kaamos продал в жилом комплексе Викимыйза в общей сложности 170 квартир. Еще несколько квартир доступны в домах III этапа, и при желании есть возможность получить ключи от квартиры уже в начале этого лета. В первую неделю стартовавшего IV этапа уже забронировано 13 квартир.

Фото: Kaamos Kinnisvara

Четвертый этап микрорайона Викимыйза состоит из трех четырехэтажных зданий по адресам Вольмре, 20/1, 20/2 и 20/3. Всего будет построено 112 квартир площадью от 43,1 до 107,3 ​​м2, подходящих для одинокого студента, семьи или тех, кто желает жить в роскошном пентхаусе. Во всех квартирах есть балкон или терраса. Цены на квартиры начинаются от 165 400 евро.

Фото: Kaamos Kinnisvara

При бронировании можно выбрать один из пяти различных вариантов отделки: например, это скандинавский минимализм, классика или эко-пакет.

На все квартиры распространяется трехлетняя гарантия от застройщика. Многоквартирные дома, которые будут построены, имеют класс энергопотребления А и частично получают энергию от солнечных панелей.