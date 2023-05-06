Видео ⟩ На ралли в Эстонии 17-летний спортсмен попал в тяжелое ДТП

17-летний Гран попал в тяжелую аварию во время четвертого заезда ралли Рапла, когда на левом повороте после прыжка автомобиль Ford Fiesta Rally4 неправильно приземлился, несколько раз перевернулся через крышу и приземлился на крышу.

Зрители поспешили на помощь и помогли машине встать на колеса. К счастью, с водителем и штурманом ничего серьезного не случилось, и оба своими силами выбрались из машины. Однако сразу было понятно, что из-за аварии ралли для шведов завершилось.