Инвестиция в двадцать миллионов евро: в Латвии эстонцам доверяют и высоко их ценят

«Разрабатывая Виде Адажи, мы черпали вдохновение в уже строящемся рядом с Таллинном жилом районе Уус-Ярвекюла, который также состоит из рядных домов. Кроме того, полезным опытом для нас служат районы Тискреоя и Луккаранна», – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.

«Крупные застройщики из Эстонии имеют хорошую репутацию на латвийском рынке, эстонцев ценят, и им доверяют. Виде Адажи является для нас первым самостоятельным проектом такого масштаба в Латвии, но в последние несколько лет мы вместе с партнерами успешно работали в Риге над проектом многоквартирных домов Парка Кварталс», — поделился Кристьян-Тор Вяхи опытом работы предприятия у южных соседей.