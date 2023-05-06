Исследование: более половины работодателей готовы компенсировать работникам участие в учениях

По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), у работодателей имеется существенная роль в государственной обороне Эстонии, и эта роль в первую очередь заключается в поддержке защитников отечества, которым нужно обеспечить возможность участия в учебных сборах.

«Участие в учебных сборах резервистов имеет для государственной обороны Эстонии ключевое значение, оно позволяет поддерживать боеспособность нашей армии резервистов и делать ее выучку современной, особенно применительно к использованию новых оружейных систем. В этой связи следует особо отметить тех работодателей, которые понимают это и поддерживают участие своих находящихся в армейском резерве работников в учебных сборах. Со своей стороны, мы должны делать еще больше, чтобы ставить в пример обществу поддерживающих резервистов работодателей и повышать осведомленность общества о возможностях внесения вклада в гособорону», - указал министр в пресс-сообщении.

Министерство обороны в начале года провело исследование среди работодателей, чтобы выяснить уровень осведомленности предприятий и работодателей по темам государственной обороны. Результаты исследования показали, что 55% работодателей готовы компенсировать своим работникам участие в учебных сборах резервистов, 22% сообщили, что не готовы к такой мере, 15% ответили, что среди их работников нет резервистов, и 9% отказались выразить свое мнение по этому поводу. В то же время выяснилось, что 54% работодателей считают скромным уровень своей осведомленности о содержании и целях учебных сборов и срочной службы.