Исследование: более половины работодателей готовы компенсировать работникам участие в учениях

Результаты заказанного Миниcтерством обороны исследования показали, что более половины эстонcких работодателей готовы компенсировать своим сотрудникам участие в учебных сборах резервистов и учениях. В то же время, исследование показало, что большинство работодателей оценивает уровень своей осведомленности о содержании таких учений и срочной службы как скромный.
По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), у работодателей имеется существенная роль в государственной обороне Эстонии, и эта роль в первую очередь заключается в поддержке защитников отечества, которым нужно обеспечить возможность участия в учебных сборах.
«Участие в учебных сборах резервистов имеет для государственной обороны Эстонии ключевое значение, оно позволяет поддерживать боеспособность нашей армии резервистов и делать ее выучку современной, особенно применительно к использованию новых оружейных систем. В этой связи следует особо отметить тех работодателей, которые понимают это и поддерживают участие своих находящихся в армейском резерве работников в учебных сборах. Со своей стороны, мы должны делать еще больше, чтобы ставить в пример обществу поддерживающих резервистов работодателей и повышать осведомленность общества о возможностях внесения вклада в гособорону», - указал министр в пресс-сообщении.
Министерство обороны в начале года провело исследование среди работодателей, чтобы выяснить уровень осведомленности предприятий и работодателей по темам государственной обороны. Результаты исследования показали, что 55% работодателей готовы компенсировать своим работникам участие в учебных сборах резервистов, 22% сообщили, что не готовы к такой мере, 15% ответили, что среди их работников нет резервистов, и 9% отказались выразить свое мнение по этому поводу. В то же время выяснилось, что 54% работодателей считают скромным уровень своей осведомленности о содержании и целях учебных сборов и срочной службы.
По словам Певкура, исследование показало, что большая часть работодателей готова поддерживать резервистов в учебных сборах, что дает существенный вклад в государственную оборону Эстонии. «Это очень позитивно, что наши предприниматели и работодатели готовы поддерживать государственную оборону. В то же время, исследование выявило, что у нас еще остается большое пространство для развития, которое касается как повышения информированности работодателей, так и поддержки работодателями защитников родины», - добавил Певкур.
По словам самих резервистов, самый главный барьер для участия в учебных сборах для них состоит в уменьшении дохода. При этом более 70% резервистов считает, что их работодатель поддерживает их участие в учебных сборах.
Проводившиеся ранее исследования демонстрировали, что почти 40% работодателей считали, что приобретенные работниками на срочной службе навыки могут идти на пользу их предприятиям. Нынешнее исследование показывает, что чем осведомленнее оказываются работодатели о содержании срочной службы, тем в большей степени опыт прохождения такой службы становится конкурентным преимуществом на рынке труда, также этот опыт является фактором, позволяющим человеку лучше справляться со своими служебными обязанностями.
По оценке самих работодателей, прошедших срочную службу молодых людей отличает более высокий уровень ответственности, дисциплины и адаптации. Также исследование показало и следующее влияние прохождения срочной службы на рынок труда: у прошедших срочную службу молодых людей средний доход выше, чем у не служивших в армии людей.
По заказу Министерства обороны исследование было проведено компанией Turu-Uuringute AS. В нем приняли участие 522 работодателя, как крупные, так и малые, как из общественного, так и частного сектора, представляющие разные сферы экономики.