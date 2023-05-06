Фото и видео ⟩ В России взорван еще один путинский пропагандист – писатель Захар Прилепин

Автомобиль Audi Q7, в котором Прилепин находился, взорвался в деревне Пионерское под Нижним Новгородом. Взрывное устройство было установлено на днище машины.

По данным Telegram-канала 112, масса взрывного устройства минимум три килограмма в тротиловом эквиваленте. Вероятнее всего, взрывное устройство приводилось в действие дистанционно.

Водитель в результате взрыва погиб. Прилепин ранен. Точной информации о его состоянии нет. Его пресс-служба и глава Нижегородской области заявили, что с писателем «все в порядке». По сообщениям «военкоров» и различных российских СМИ, Прилепин в тяжелом состоянии, у него пострадали ноги. «За жизнь Прилепина борются врачи», - пишет Telegram-канал «ВЧК ОГПУ».

По сведениям Telegram-канала Baza, дочь Прилепина вышла из машины всего за несколько минут до взрыва. Во время взрыва она находилась в ста метрах от машины.

Baza пишет, что в регионе ввели план «Перехват». Полицейских просят останавливать «подозрительные автомобили».

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, Прилепин возвращался в Москву с территории «ЛДНР». Он пересек пропускной пункт на приграничной территории. По дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области. После того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Движение «Атеш»: мы за ним охотились

В Telegram-канале «военного движения украинцев и крымских татар "Атеш"» появилось заявление о взрыве машины Прилепина.