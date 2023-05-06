В России взорван еще один путинский пропагандист – писатель Захар Прилепин

Автомобиль Audi Q7, в котором Прилепин находился, взорвался в деревне Пионерское под Нижним Новгородом. Взрывное устройство было установлено на днище машины.

Водитель в результате взрыва погиб. Прилепин ранен. Точной информации о его состоянии нет. Его пресс-служба и глава Нижегородской области заявили, что с писателем «все в порядке». По сообщениям «военкоров» и различных российских СМИ, Прилепин в тяжелом состоянии, у него пострадали ноги. «За жизнь Прилепина борются врачи», - пишет Telegram-канал «ВЧК ОГПУ».

По сведениям Telegram-канала Baza, дочь Прилепина вышла из машины всего за несколько минут до взрыва. Во время взрыва она находилась в ста метрах от машины.

Baza пишет, что в регионе ввели план «Перехват». Полицейских просят останавливать «подозрительные автомобили».

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, Прилепин возвращался в Москву с территории «ЛДНР». Он пересек пропускной пункт на приграничной территории. По дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области. После того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Движение «Атеш»: мы за ним охотились

В Telegram-канале «военного движения украинцев и крымских татар "Атеш"» появилось заявление о взрыве машины Прилепина.

«Движение "Атеш" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов. Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали […] Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем», - говорится посте.

К заявлению также прикреплена ссылка на пост в этом же Telegram-канале от 28 января 2023 года, в котором говорится, что «заказ на Прилепина выдан». «Мы разослали больше пяти тысяч СМС нашим агентам и российским военным, чтобы найти и ликвидировать известного рашиста», - сообщалось в посте.

Никаких доказательств причастности к взрыву движение «Атеш» при этом не приводит.

СК РФ возбудил уголовное дело

«По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.