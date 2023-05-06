Не отравляйте свой сад! С одуванчиками можно справиться и без использования химикатов

Одуванчики конкурируют с другими растущими в саду растениями и делают это весьма успешно. Растение, считающееся сорняком, высасывает из земли ценную воду и питательные вещества, не оставляя ничего остальным.

Использовать для уничтожения одуванчиков химикаты - очень глупо и недальновидно, потому что семена одуванчика переносятся по воздуху и все равно скоро вернутся в ваш сад.

Корневая система одуванчика прорастает довольно глубоко и состоит из толстого главного корня и тонких боковых корней. Однако корни сидят в земле недостаточно прочно: основной корень можно выдернуть.

Выдергивание растений — лучший способ борьбы с одуванчиками. «Я обнаружил, что самый эффективный, но и самый трудоемкий метод борьбы с одуванчиками — выкапывать их вручную. Делать это нужно весной, как только появятся первые всходы. Для этого можно использовать обычную садовую лопату — никаких специальных инструментов не требуется», — рассказал садовник Дэвид Рэй.

Извлекать растение из почвы рекомендуется, когда земля влажная. Корень одуванчика, растущего в сухой почве, полностью не удалить, и вскоре на его месте вырастает новое растение.

Однако издание House&Garden рекомендует совершенно другой подход. А именно, обрывать желтые головки цветков одуванчиков, чтобы они не успели разнести семена. Это довольно хлопотно и долго, но в то же время доступно для детей, которым часто даже очень нравится такая работа в саду.