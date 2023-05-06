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В Матсалу у пары орланов-белохвостов вылупился птенец

Александра Саарнийт
, журналист
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Орланы-белохвосты Эльмар и Элла в Матсалуском национальном парке.
Орланы-белохвосты Эльмар и Элла в Матсалуском национальном парке. Фото: Matsalu rahvuspark

Матсалуский национальный парк сообщил в соцсетях, что несколько дней назад у пары орланов-белохвостов на территории парка вылупился птенец.

«Пару дней назад у пары орланов-белохвостов появился на свет сыночек», - сообщает парк. Птенец вылупился у самца Эльмара и самки Эллы, которая снесла свое единственное яйцо 29 марта.

Клуб Kotkaklubi на своей странице сообщает, что поскольку птенец появился на свет в начале мая, летать он сможет, скорее всего, в начале июля, при этом до сентября птенец будет держаться гнезда: «Это, конечно, в том случае, если все пойдет хорошо».

За жизнью семьи орланов-белохвостов можно следить при помощи веб-камеры.

По данным Kotkaklubi, за гнездом орланов-белохвостов в Матсалуском национальном парке следят уже с 2021 года. Это гнездо было свито еще в 1996 году.

Принято считать, что этот парк оказывается очень благоприятной средой обитания для орланов-белохвостов, свидетельством чему служит еще одна пара таких птиц, чье гнездо находится менее чем в километре от гнезда Эльмара и Эллы.

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