В Матсалу у пары орланов-белохвостов вылупился птенец

«Пару дней назад у пары орланов-белохвостов появился на свет сыночек», - сообщает парк. Птенец вылупился у самца Эльмара и самки Эллы, которая снесла свое единственное яйцо 29 марта.

Клуб Kotkaklubi на своей странице сообщает, что поскольку птенец появился на свет в начале мая, летать он сможет, скорее всего, в начале июля, при этом до сентября птенец будет держаться гнезда: «Это, конечно, в том случае, если все пойдет хорошо».

За жизнью семьи орланов-белохвостов можно следить при помощи веб-камеры.

По данным Kotkaklubi, за гнездом орланов-белохвостов в Матсалуском национальном парке следят уже с 2021 года. Это гнездо было свито еще в 1996 году.