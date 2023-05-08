Видео ⟩ Хозяйка Дома авторской куклы: отложите гаджеты, занимайтесь творчеством

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о необыкновенных хобби. В студии соберутся ролевики, геймеры, коллекционеры и мастера. Поговорим о том, что дают нам наши увлечения и почему некоторые из них непосвященным кажутся странными.
Оживленную дискуссию в студии вызвали маски и костюмы в стиле стимпанк, которые делает мастер Андрей Пигорев. Хозяйка Дома авторской куклы Анастасия Пчельникова пригласила его к сотрудничеству.
«У меня одна коллекция посвящена стимпанку и мне очень хочется пригласить вас к себе, - сказала Пчельникова. - То что я вижу на вас, это настоящее искусство и это бесценно, так как это настоящий ручной труд. Я пропагандирую ручной труд и то, что людям стоит немножечко убирать от себя телефоны, компьютеры и пытаться создать что-то своими руками, то, что у них зарождается в голове и к чему лежит душа».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Удивительные хобби» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.