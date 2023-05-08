Видео ⟩ Хозяйка Дома авторской куклы: отложите гаджеты, занимайтесь творчеством

«У меня одна коллекция посвящена стимпанку и мне очень хочется пригласить вас к себе, - сказала Пчельникова. - То что я вижу на вас, это настоящее искусство и это бесценно, так как это настоящий ручной труд. Я пропагандирую ручной труд и то, что людям стоит немножечко убирать от себя телефоны, компьютеры и пытаться создать что-то своими руками, то, что у них зарождается в голове и к чему лежит душа».