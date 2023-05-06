Министр климата хочет ввести в Эстонии еще один налог

Министр климата Кристен Михал (Партия реформ) в эфире программы ERR Uudis + заявил, что Эстонии необходим налог на сжигание отходов, также следует повысить плату за складирование мусора.
Эстонии грозит штраф за мусор в 2025 году от Евросоюза, поскольку мы не смогли поднять уровень переработки отходов выше одной трети, несмотря на соглашение о переработке 55 процентов отходов.
«Штраф ЕС за мусор для Эстонии - это лишь вероятность, а не факт и неизбежная вещь, - сказал Михал в интервью ERR. - Сегодня переработка отходов составляет 33,4 процента, к 2025 году мы должны увеличить ее до 55 процентов, и мы уже предпринимаем шаги для этого».
«Плата за сжигание мусора, загрязнение окружающей среды и складирование мусора - я склонен считать, что она необходима. В случае со складированием действующий сбор следует повысить», - добавил Михал.
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