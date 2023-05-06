ЛАУРИ ВАХТРЕ ⟩ Министры и депутаты, не встанет ли прибавка к зарплате вам поперек горла?

Люди во власти выиграют от упразднения налогового горба, например, депутаты Рийгикогу выиграют в среднем по 50 евро в месяц. Но можно было бы немного и задуматься о том, откуда правительство возьмет эти деньги, пишет историк Лаури Вахтре («Отечество»).
Осенью 1944 года мой отец вместе с несколькими сподвижниками направлялся из Клоога в сторону Таллинна, чтобы объединиться с отрядами адмирала Питка и защищать Эстонскую Республику. По дороге им попался концлагерь, где немцы только что учинили чудовищное массовое убийство. Один из парней заглянул в бараки и вернулся оттуда с банкой варенья, которую он там нашел. Предложил варенье и всем остальным. Отец лишь ответил: «Нет, спасибо. В меня это точно не полезет».
В 2023 году новая коалиция, превратившая правительство поднимающегося солнца в правительство поднимающихся налогов, объявила об изменении Закона о подоходном налоге. Предложили, так сказать, поделиться и с вами: смотрите, ваша нетто-зарплата повысится. При этом деньги для этого будут взяты за счет пособий для многодетных семей.
Приводимая аналогия драматична, быть может, даже слишком, но все-таки это аналогия. Как варенье может быть не просто вареньем, и в счет идет только то, у кого его взяли или откуда оно взялось, так и деньги могут быть не просто деньгами, и важно лишь то, у кого их отобрали или откуда они появились. Заработаны ли они кем-то честным трудом, или же у кого-то украдены? Министр Сигне Рийсало выиграет от изменения Закона о подоходном налоге 17 евро и 69 центов в месяц. Члены Рийгикогу выиграют примерно по 50 евро в месяц. Не то чтобы они для этого должны начать лучше и больше работать, нет, просто кто-то начнет меньше получать. Где же теперь те, кто сказал бы: «Нет, спасибо. В меня это точно не полезет...»?
Подобным вопросом стоило бы задаться всем, кто выиграет от этой запланированной реформы подоходного налога. В действительности же люди не сами «виноваты» в таком подарке. Этот подарок им сделали политики, которые трубят о справедливости и во имя этой справедливости забирают деньги у тех, кто последними еще пытаются сделать что-то, чтобы эстонский народ не вымер; чтобы вообще было, кого защищать с помощью этих увеличенных расходов на оборону; чтобы и в будущем были бы те работники, которые платили бы пенсии нынешним трубачам. Как-то шизофренически это смотрится.
Для нынешней оппозиции было бы логичным сказать: мы не будем обсуждать с вами ни одного повышения налога и будем бороться всеми разумными средствами против этого, пока вы не откажетесь от абсурдной, неслыханной идеи упразднения налогового горба, в результате которой деньги будут браться там, где они крайне нужны, и направляться туда, где особой нужды в них нет. Прекратите это убожество, не трогайте семейные пособия, тогда можно будет дальше разговаривать.
А что будет, если коалиция не одумается? Что делать тем, кому в горло не полезет это утащенное у семей лакомство? Одной из возможностей было бы начать отправлять эти деньги на какой-то специальный целевой счет, с которого по какому-то открытому и ясному регламенту эти деньги возвращались бы семьям обратно. Например, при посредничестве Союза многодетных семей. Нужно же, наконец, что-то делать, и если руководство страны ничего не делает, гражданское общество должно просто действовать в обход правительства. Исполнение одного из важнейших требований Конституции Эстонии и следование ему пока еще (наверное) не запрещено.