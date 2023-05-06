ЛАУРИ ВАХТРЕ ⟩ Министры и депутаты, не встанет ли прибавка к зарплате вам поперек горла?

Осенью 1944 года мой отец вместе с несколькими сподвижниками направлялся из Клоога в сторону Таллинна, чтобы объединиться с отрядами адмирала Питка и защищать Эстонскую Республику. По дороге им попался концлагерь, где немцы только что учинили чудовищное массовое убийство. Один из парней заглянул в бараки и вернулся оттуда с банкой варенья, которую он там нашел. Предложил варенье и всем остальным. Отец лишь ответил: «Нет, спасибо. В меня это точно не полезет».

Приводимая аналогия драматична, быть может, даже слишком, но все-таки это аналогия. Как варенье может быть не просто вареньем, и в счет идет только то, у кого его взяли или откуда оно взялось, так и деньги могут быть не просто деньгами, и важно лишь то, у кого их отобрали или откуда они появились. Заработаны ли они кем-то честным трудом, или же у кого-то украдены? Министр Сигне Рийсало выиграет от изменения Закона о подоходном налоге 17 евро и 69 центов в месяц. Члены Рийгикогу выиграют примерно по 50 евро в месяц. Не то чтобы они для этого должны начать лучше и больше работать, нет, просто кто-то начнет меньше получать. Где же теперь те, кто сказал бы: «Нет, спасибо. В меня это точно не полезет...»?