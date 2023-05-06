Великая европейская стена: ЕС готовится коренным образом пересмотреть свои правила миграции

В 2022 году было зафиксировано 330 тысяч незаконных пересечений границы ЕС - это самый высокий показатель с 2016 года. Наиболее популярным маршрутом для нелегального въезда стали Западные Балканы - на них пришлась почти половина потока. Чаще всего в Европу незаконно проникали граждане Сирии, Афганистана и Туниса.

Кроме того, в 2022 году заметно выросло число заявок на получение убежища в странах ЕС. Если в 2021 году количество первичных заявок составило 538 тысяч, то в 2022-м оно увеличилось в полтора раза и достигло 882 тысяч. Почти четверть из них (217 тысяч) пришлась на Германию, на втором месте - Франция (137 тысяч), на третьем - Испания (116 тысяч). Чаще всего заявки на убежище поступали от граждан Сирии (132 тысяч), Афганистана (113 тысяч) и Венесуэлы (50 тысяч).

К этому возросшему потоку нужно добавить 13 миллионов украинских беженцев, которые въехали на территорию ЕС из Украины и Молдовы с начала широкомасштабной войны в 2022 году. Это стало возможным благодаря введенной в действие 4 марта 2022 года Директиве о временной защите. Она позволила, с одной стороны, открыть дополнительные пограничные пункты и упростить въезд украинцев на территорию ЕС, а с другой - обеспечить беженцев набором необходимых прав. Так, Директива дает им право на проживание на территории ЕС в течение года с возможностью продления еще на два года в случае продолжения войны и на доступ к системе социального обеспечения и медицинской помощи, к образованию и рынку труда. За это же время 10 из этих 13 миллионов беженцев выехали из стран ЕС.