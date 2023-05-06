КАНЦЛЕР ПРАВА ⟩ Дипломы юристов выдаются людям без юридического образования

В университетах сейчас получают дипломы юристов люди, в чьих учебных программах отсутствуют необходимые для профессионального юриста знания. Диплом юриста сейчас может после двух лет учебы получить человек, который изучал, например, гендерные исследования или охрану окружающей среды, но не правовую науку.

Проблему недостаточного качества юридического образования можно, по моей оценке, пытаться решить двумя способами - разумным и расточительным. Разумным решением, которое я бы рекомендовала, стало бы интегрированное обучение правоведению в бакалавриате и магистратуре, то есть введение такой же системы, которая действует сейчас при обучении ветеринаров, учителей, инженеров, архитекторов и представителей многих других профессий. Содержание обучения могло бы устанавливать, например, правительство страны.

Вторым, расточительным путем, стал бы экзамен юриста, который сейчас государство запланировало. Если рассчитывать, что экзамен юриста решит проблему того, что в университете не дают необходимых знаний, значит, необходимо создавать для студентов частное платное обучение, которое велось бы параллельно с обучением в университете, или после него. Мы с вами заработали бы на этом, но почему государство должно оплачивать обучение, не позволяющее сдать экзамен?