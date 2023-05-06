Определился обладатель титула «Большая семья года 2023»

Конкурс «Большая семья года», организованный Союзом многодетных семей Эстонии, в этом году проводился уже в 14-й раз. В нем приняли участие семьи с четырьмя и более детьми со всей Эстонии. По словам Ааге Ыунап, президента Союза, выбор «Большой семьи года» - это всегда очень сложная задача.

«Охарактеризовать "Большую семью года 2023" можно следующими ключевыми словами: трудолюбие, приверженность и энтузиазм молодости. История этой большой семьи пронизана любовью, что еще раз подтверждает: дети не помеха, они служат источником энергии и свежих сил, которые позволяют воплотить свои личные мечты в жизнь», - сказала Ыунап, представляя семью, победившую в конкурсе.

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, банк, считая Союз многодетных семей одним из краеугольных камней жизни Эстонии, поддерживает Союз и проводимый им конкурс «Большая семья года». «Родители в "Большой семье года" ценят академическое образование и, занимаясь своей семьей, все же смогли внести большой вклад в обучение эстонских детей и молодежи математике и естественным наукам на уровне от детского сада до университета. Как член жюри, я уверена, что они хотят и сумеют с умом использовать стипендию, прилагающуюся к этому почетному званию, направив ее на совместную семейную деятельность, а также на поддержку увлечений и образование детей и развитие у них различных полезных навыков», - пояснила Пехтер.