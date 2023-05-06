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Определился обладатель титула «Большая семья года 2023»

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Церемония присуждения титула «Большая семья года 2023».
Церемония присуждения титула «Большая семья года 2023». Фото: Союз многодетных семей

В нынешнем году титул «Большая семья года» и предоставленная Bigbank стипендия в 10 000 евро были присуждены семье Калам из Вазула (Тартумаа), в которой растут четверо детей. Объявление победителей и вручение приза состоялись в субботу на проводившемся в Таллиннском зоопарке Дне большой семьи, в котором приняли участие более 1000 человек из разных уголков Эстонии.

Конкурс «Большая семья года», организованный Союзом многодетных семей Эстонии, в этом году проводился уже в 14-й раз. В нем приняли участие семьи с четырьмя и более детьми со всей Эстонии. По словам Ааге Ыунап, президента Союза, выбор «Большой семьи года» - это всегда очень сложная задача.

«Охарактеризовать "Большую семью года 2023" можно следующими ключевыми словами: трудолюбие, приверженность и энтузиазм молодости. История этой большой семьи пронизана любовью, что еще раз подтверждает: дети не помеха, они служат источником энергии и свежих сил, которые позволяют воплотить свои личные мечты в жизнь», - сказала Ыунап, представляя семью, победившую в конкурсе.

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, банк, считая Союз многодетных семей одним из краеугольных камней жизни Эстонии, поддерживает Союз и проводимый им конкурс «Большая семья года». «Родители в "Большой семье года" ценят академическое образование и, занимаясь своей семьей, все же смогли внести большой вклад в обучение эстонских детей и молодежи математике и естественным наукам на уровне от детского сада до университета. Как член жюри, я уверена, что они хотят и сумеют с умом использовать стипендию, прилагающуюся к этому почетному званию, направив ее на совместную семейную деятельность, а также на поддержку увлечений и образование детей и развитие у них различных полезных навыков», - пояснила Пехтер.

«Большая семья года 2023» живет в Тартумаа в поселке Вазула. Бритт и Кристьян Калам воспитывают четверых детей: Марию (6), Маркуса (4), Маттиаса (3) и Мартена (1). И мама, и папа Каламы связаны с факультетом естественных наук Тартуского университета, имеют научные степени и, как они сами говорят, «веру на основе образования и науки». Папа - ученый и работает преподавателем, а мама сейчас занимается малышом, но успевает также, работая в домашнем офисе, исполнять обязанности аналитика в финтех-фирме, и в целях саморазвития получает специальность растениевода в Олуствереской школе обслуживания и сельской экономики.

Церемония присуждения титула «Большая семья года 2023». Таллинн, 6 мая 2023 года.
Церемония присуждения титула «Большая семья года 2023». Таллинн, 6 мая 2023 года. Фото: Союз многодетных семей

Вместе они подготовили и провели курс подготовки старшеклассников к государственному экзамену по математике, а в 2017 году, сотрудничая с Эстонским музеем спорта и Олимпийских игр, они удостоились награды «Музейный просветитель года» за интерактивные программы для школьников, которые знакомят детей с тем, как между собой связаны спорт, математика и физика.

Мама также разработала и несколько лет ведет группу по интересам в детском саду «Математика как игра», а также ведет в Instagram страницу «МаМаМаатика», где публикует различные приемы и способы преподавания математики творчески, увлекательно и на основе реальной жизни. Своих детей в этой семье также учат быть любознательными, учат творческому подходу в познании мира, учат искать объяснения всему и причины.

Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для семей с тремя и более детьми. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 уездных организаций, которые объединяют более 4000 семей с тремя и более детьми, в которых в общей сложности растет более 14 000 детей.

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