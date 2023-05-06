Ушел из жизни известный эстонский хирург Андрес Элламаа

Известный хирург Андрес Элламаа умер в пятницу вечером в возрасте 78 лет, сообщает новостной портал ERR.
Согласно Википедии, Элламаа родился в ссылке в тюрьме в Горьковской области. Он окончил 1-ю Таллиннскую среднюю школу в 1962 году и медицинский факультет Тартуского государственного университета в 1968 году. В 1974 году защитил диплом кандидата медицинских наук.
Андрес Элламаа был министром здравоохранения в правительстве Эдгара Сависаара (1990-1992), одним из инициаторов перехода к медицинскому страхованию, членом-учредителем и вице-президентом Эстонского союза врачей (1989-1990) и председателем правления Таллиннского союза врачей.
Элламаа работал нейрохирургом в Таллиннской республиканской больнице и заведующим II отделением нейрохирургии в больнице Мустамяэ. С 2005 по 2008 годы Элламаа был главным врачом и членом совета директоров Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).