ФОТО ⟩ Спасать было нечего: в Центральной Эстонии огонь уничтожил жилой дом

Сегодня в 16.09 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Лайметса в Ярвамаа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже горел открытым пламенем.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в Центр тревоги сообщили, что в доме находятся два человека. Два брата, проживавшие в доме, спаслись и не пострадали.
Дом был уничтожен огнем. На тушение выехали профессиональные спасательные команды Пайде, Коеру, Аравете, Йыгева, Сууре-Яани и Вяндра, а также добровольцы из Ярва-Яани, Ойсу и Сыранду. К моменту прибытия спасателей крыша дома уже обрушилась.
Поскольку в это же время в Имавере произошел пожар на лесопилке, на место происшествия были направлены спасатели из более отдаленных районов. В общей сложности для тушения пожара было задействовано 13 пожарных машин.