ФОТО ⟩ Спасать было нечего: в Центральной Эстонии огонь уничтожил жилой дом

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в Центр тревоги сообщили, что в доме находятся два человека. Два брата, проживавшие в доме, спаслись и не пострадали.

Дом был уничтожен огнем. На тушение выехали профессиональные спасательные команды Пайде, Коеру, Аравете, Йыгева, Сууре-Яани и Вяндра, а также добровольцы из Ярва-Яани, Ойсу и Сыранду. К моменту прибытия спасателей крыша дома уже обрушилась.