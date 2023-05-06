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ФОТО ⟩ Спасать было нечего: в Центральной Эстонии огонь уничтожил жилой дом

Эва Клаас
, репортер
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Сегодня в 16.09 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Лайметса в Ярвамаа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже горел открытым пламенем.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в Центр тревоги сообщили, что в доме находятся два человека. Два брата, проживавшие в доме, спаслись и не пострадали.

Дом был уничтожен огнем. На тушение выехали профессиональные спасательные команды Пайде, Коеру, Аравете, Йыгева, Сууре-Яани и Вяндра, а также добровольцы из Ярва-Яани, Ойсу и Сыранду. К моменту прибытия спасателей крыша дома уже обрушилась.

Поскольку в это же время в Имавере произошел пожар на лесопилке, на место происшествия были направлены спасатели из более отдаленных районов. В общей сложности для тушения пожара было задействовано 13 пожарных машин.

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