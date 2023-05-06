Директор школы в Нарве перед 9 мая: мы учим детей, что мир не черно-белый

«Я верю в истории. Чем больше мы можем соотнести себя с какими-то вопросами, тем больше мы понимаем и общий контекст. Например, насколько болезненным может быть лишиться своего дома, или необходимость его покинуть; либо наоборот, насколько радостным может стать, если ты попадаешь в новый город, где строятся новые дома и создается новая культура. Через эти истории, я верю, мы поймём, почему те или другие люди могут думать так или иначе, и почему возникают разные взгляды на историю», - заявила Кяосаар.

По словам директора, разные мнения в демократическом обществе принимаются, но в контексте Эстонии понятно, что в определённых вопросах должен присутствовать единый подход. В то же время нужно учитывать, что в Эстонии живёт много людей с различными личными историями.

«В нашей будущей школе, в госгимназии, нашим основным подходом является научить молодёжь думать, научить её анализировать, показать им, что мир очень часто не является чёрно-белым, и именно эти личные истории формируют ту большую и широкую историю, частью которой мы все является в той или иной степени», - добавила Кяосаар.

Образовательное и молодёжное объединение «Открытая Республика» проводит в Нарвском Колледже 9 мая в 12 часов открытую конференцию, посвященную Дню Европы: «История, которая объединяет». О понимании новейшей истории и обучении ей в школе будут говорить историк и мэр Катри Райк, писатель и режиссёр Имби Паю, директора новых государственных гимназий Нарвы Тейви Габриэль и Ирене Кяосаар, а также учитель истории и обществоведения Павел Найдёнов.