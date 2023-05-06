Пожилой велосипедист, которого сбил грузовик, скончался в больнице

В среду в Пылвамаа в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пожилой велосипедист. К сожалению, его травмы оказались настолько серьезными, что медики не смогли спасти ему жизнь, и вчера он скончался в больнице, сообщили сегодня в Департаменте полиции и погранохраны (PPA).
Третьего мая в деревне Леэви на 19-м километре шоссе Выру-Ряпина в Пыльвамаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись грузовик Volvo и велосипедист. Последний получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, а позже - скончался.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, и полиция обращается за помощью к людям. Всех, кто стал свидетелем аварии или обладает какой-либо другой важной информацией о ней, просят сообщить об этом в полицию по телефону 79 98383 или 112.
По состоянию на вечер субботы полиция не располагала новой информацией. «Уголовное расследование продолжается, и все детали будут уточнены», - сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.