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Пожилой велосипедист, которого сбил грузовик, скончался в больнице

Тийт Лойм
, репортер
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: PPA

В среду в Пылвамаа в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пожилой велосипедист. К сожалению, его травмы оказались настолько серьезными, что медики не смогли спасти ему жизнь, и вчера он скончался в больнице, сообщили сегодня в Департаменте полиции и погранохраны (PPA).

Третьего мая в деревне Леэви на 19-м километре шоссе Выру-Ряпина в Пыльвамаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись грузовик Volvo и велосипедист. Последний получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, а позже - скончался. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, и полиция обращается за помощью к людям. Всех, кто стал свидетелем аварии или обладает какой-либо другой важной информацией о ней, просят сообщить об этом в полицию по телефону 79 98383 или 112.

По состоянию на вечер субботы полиция не располагала новой информацией. «Уголовное расследование продолжается, и все детали будут уточнены», - сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.

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