Полиция разыскивает 68-летнего Александра из Ласнамяэ

Полиция просит помощи в поиске 68-летнего Александра, который сегодня около часа дня ушел из своего дома в Ласнамяэ.
Александр ушел из своего дома на улице Пунане сегодня около часа дня в неизвестном направлении. Когда он уходил, у него не было с собой телефона, и его родственники не знают, куда он пошел. Александр никогда раньше не уходил из дома таким образом.
Рост Александра около 170 см, худощавое телосложение, седые волосы. Когда он вышел из дома, на нем была черная куртка, черная шапка, синие джинсы и темные кроссовки. Он ходит с тростью.
Полиция просит всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по телефону 112.