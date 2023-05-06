Видео ⟩ Польский пограничник спас украинского мальчика, который перестал дышать

Дежуривший в это время сержант Матеуш Кондрац положил ребенка животом на свою левую руку, а правой несколько раз осторожно похлопал его по спине. Затем, по словам польских пограничников, мальчик пришел в сознание.

Пока ребенку оказывали первую помощь, на место происшествия прибыл сотрудник полиции с дефибриллятором, также пограничники вызвали скорую помощь. На помощь пришли и сотрудники КПП, дежурившие на прилегающих полосах движения.

Польский пограничник реанимировал младенца из Украины



На погранпереходе «Устилуг-Зосин» пассажирка украинского автобуса заметила, что её годовалый сын не дышит и посинел. pic.twitter.com/pqe3LNkKdd — War_2022 (@War2022ua) May 6, 2023

«Примерно через 15 минут приехала скорая помощь. Медики доставили ребенка в больницу в Грубешове», - говорится в сообщении польских пограничников.

Это не первый инцидент с участием украинских детей на границе. Интернет-издание Униан сообщает, что в марте в Польше скончалась 12-летняя украинская девочка, которая внезапно перестала дышать. Медики реанимировали ребенка более часа, но спасти ее не удалось.