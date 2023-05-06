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В Латвии предлагают отказаться от термина «русскоязычный»

rus.tvnet.lv/LETA
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Надпись на русском языке
Надпись на русском языке Фото: Paula Čurkste/LETA

Лингвисты предлагают называть русскоязычных русскоговорящими или русолингвами, пишет Rus.Tvnet.

В экспертную комиссию по латышскому языку Центра государственного языка поступило предложение отказаться от использования термина «русскоязычные» в публичном пространстве.

При рассмотрении заявки комиссия поддержала термины «русофоны», «русскоговорящие» и «русолингвы».

Согласно толковому словарю основных терминов языкознания, русофоны в Латвии являются языковым меньшинством, включающим в себя языковой коллектив русского национального меньшинства и тех представителей других этносов, которые используют в основном русский язык во взаимном общении и идентифицируют себя с русским национальным меньшинством с точки зрения языка, в разной степени сохраняя этническую культуру и чувство этнической принадлежности.

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