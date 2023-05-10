ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Зачем Таллинну еще один ресторан грузинской кухни?

В зале и за барной стойкой три юные официантки. Говорят по-эстонски или по-английски. Меню тоже на английском и эстонском. Ищу знакомые названия и не нахожу. В меню нет ни чахохбили, ни лобио, ни сациви, ни харчо, ни - о ужас! - шашлыка. Спасибо, что есть хинкали с хачапури! Чем же тогда потчуют заглянувших в этот непонятный грузинский ресторан любителей кавказской кухни?