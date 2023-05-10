ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Зачем Таллинну еще один ресторан грузинской кухни?

Этот грузинский ресторан называется Lendav maaler - «Крылатый маляр». Зачем Таллинну еще один ресторан грузинской кухни? Чем он отличается от остальных национальных заведений? Надо разобраться. Ресторан расположен в новом доме в центре Таллинна, интерьер тоже современный – никакой тебе грузинской керамики и прочих этнических мотивов. На заднике маленькой сцены изображен не джигит в бурке «на фоне соплеменных гор», а странная мужская фигура в летном шлеме…
В зале и за барной стойкой три юные официантки. Говорят по-эстонски или по-английски. Меню тоже на английском и эстонском. Ищу знакомые названия и не нахожу. В меню нет ни чахохбили, ни лобио, ни сациви, ни харчо, ни - о ужас! - шашлыка. Спасибо, что есть хинкали с хачапури! Чем же тогда потчуют заглянувших в этот непонятный грузинский ресторан любителей кавказской кухни?