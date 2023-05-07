Российский Су-35 перехватил самолет Польши над Черным морем

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, когда L410 Turbolet польской пограничной полиции вместе с румынской пограничной полицией проводил патрулирование в международном воздушном пространстве над Черным морем под эгидой пограничной службы ЕС Frontex, пишет DW. Примерно в 13.20 по местному времени (совпадает с эстонским) в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии он был перехвачен российским Су-35.

«Агрессивные и опасные маневры», неоднократно выполняемые российским истребителем в непосредственной близости от польского самолета, вызвали «высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении им», говорится в сообщении.

Самолеты ВВС Румынии и Испании были приведены в состояние тревоги

В связи с действиями российских пилотов Объединенный центр воздушных операций НАТО в Торрехоне привел в состояние тревоги два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два самолета ВВС Испании, но их вмешательство не потребовалось. Польский самолет сумел выровняться «после первоначальной потери высоты», вызванной маневрами Су-35, и приземлился в аэропорту имени Михаила Когэлничану примерно в 13.50. Никто из членов польского экипажа не пострадал, указало Минобороны.

Отмечается, что «этот инцидент является еще одним свидетельством провокационного подхода Российской Федерации в Черном море». Румынские власти находятся в контакте с Frontex и властями Польши для прояснения всех обстоятельств инцидента. Согласно их утверждению, «агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего РФ, против безоружного самолета, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, совершенно неприемлемо».