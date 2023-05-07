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В Таллинне под машину попал восьмилетний ребенок

rus.postimees.ee
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Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу, 6 мая, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок. 

Вчера в 20.48 в Таллинне у дома на улице Вормси, 18 произошло ДТП: восьмилетний мальчик из тени припаркованного автомобиля вышел на дорогу и был сбит автомобилем Subaru Outback, за рулем которого была 33-летняя женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Всего за прошедшие сутки в Эстонии произошло пять тяжелых ДТП, три из них случились в Таллинне. 

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