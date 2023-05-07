Глава Евросовета: мы сбили Путина с толку

- Вы много сделали в том, что касается санкций. Но вы до сих пор используете огромное количество нефти, которая «отмывается» и поставляется из России через такие страны, как Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур. Знаете ли вы об этом?

- Какой была ситуация несколько месяцев назад? Всего несколько месяцев назад мы на европейской земле были глубоко зависимы от российских ископаемых энергоресурсов. И лишь за несколько месяцев нам удалось принять решения, чтобы уменьшить нашу зависимость. Цель этого - прекратить нашу зависимость от российского сырья.

- Но почему вы не закрыли эту лазейку?

- Именно этим мы занимаемся. Мы очень активно работаем над тем, чтобы закрыть все возможные лазейки. Но хотели бы вы ситуации, в которой Евросоюз был бы не в состоянии гарантировать поставки энергоресурсов для нашего бизнеса, для наших домохозяйств? Вы бы предпочли коллапс Евросоюза? Я думаю, это не то, за что вы выступаете, а потому мы должны быть разумными, рациональными и решительными. Это именно то, что мы делаем.