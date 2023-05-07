Фото ⟩ На парковке торгового центра замечены десять необычных внедорожников: они отправятся в Украину

Кроме тех, что были на парковке, в мастерской идет подготовка еще четырех внедорожников, оформляются два подаренных автомобиля и прицеп. В планах приобрести еще два пикапа.

Фото: Mihkel Maripuu

Член правления НКО Антс Эрм сказал Postimees, что автомобили будут переданы партнеру по сотрудничеству, организации поддержки армии в украинском городе Владимир. Оттуда их направят в подразделения на фронт.

Антс Эрм. Фото: Vahur Laiapea

Сам Эрм доставлял машины в Днепр, который недалеко от Бахмута. Машины также были доставлены в Херсон и другие места.

Денежные потоки иссякли

«Цены уже превышают четыре тысячи евро, если вообще можно что-нибудь достать, или это уже автохлам», - рассказывает Эрм. Он хвалит команду партнера НКО Арго Эллиссона, которые берутся за ремонт и автохлама, который либо покупают крайне дешево, либо получают бесплатно. Они сами ремонтируют, красят и доставляют машины на место.

Всегда были люди, которые скептически относились к помощи украинцам, но в последнее время они получили много оскорблений, признается Эрм. «Они спрашивают, сколько мы прикарманиваем себе! Это очень больно слышать, но надо сохранять хладнокровие и продолжать работать», - сказал Эрм о ситуации, которая сложилась после финансового скандала, связанного с другим НКО Slava Ukraini.

По его словам, многие из них помимо помощи в организации вкладывают немало собственных денег. «Это все бесконечная работа, каждый вечер и каждый выходной ремонтируешь эти машины, - описал он. - Да, нам нравится возиться с автомобилями, но когда тебе заявляют, что ты забираешь себе деньги, это ранит до глубины души».