Да, Эстония маленькая, в восемь раз меньше по площади, чем Норвегия. Однако Эстония - единственная страна в ЕС, вклад которой в национальную оборону составляет 3% ВВП, хотя наша средняя брутто-зарплата в 2022 году составляла 17 796 норвежских крон (нетто 14 258 норвежских крон), а медианная зарплата была намного ниже.

У нас огромная озабоченность по поводу планируемого расширения военного учебного полигона в Нурсипалу на юго-востоке Эстонии. Это незаконно: процесс игнорирует основные правила демократического общества и в настоящее время продвигается в ускоренном порядке и без каких-либо обязательных оценок экологического и социально-экономического воздействия. Долгосрочные планы развития региона, которые рассматривают всю Южную Эстонию как рекреационную и туристическую зону, были отброшены, как будто их и не было вовсе.

Нет, такой подход не подходит для этой области. Этого делать нельзя. Мы не говорим о какой-то малонаселенной местности, которую выбирают для подобных объектов в других странах. Напротив, это самый густонаселенный район во всей Южной Эстонии: в непосредственной близости от учебного полигона и в зоне влияния остается 55% жителей региона. Выру, крупнейший город Южной Эстонии, находится в 2,5 км от границы зоны расширения. Речь идет и о немногих оставшихся в Эстонии больших красивых лесах, где еще до 1978 года от оккупационных сил укрывались лесные братья.