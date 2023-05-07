Противники расширения полигона Нурсипалу обратились с просьбой о помощи к генсеку НАТО

Член правления НКО Meie Nursipalu («Наш Нурсипалу») Маарика Нийдумаа направила письмо на норвежском языке генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, подчеркнув, что красивая природа и коренные жители более ценны, чем тысяча мест для проживания солдат, обезлесенные леса и опустошенные земли.
Она добавила, что принесение Южной Эстонии в жертву не поддержит широкомасштабную государственную оборону, а желание защитников Нурсипалу состоит в том, чтобы Столтенберг помог передать их позицию лицам, принимающим решения в НАТО.
Переведенное на русский язык обращение:
Мы были бы счастливы, если бы это письмо не пришлось писать. В то же время Конституция Эстонии обязывает граждан страны стоять за сохранение природных ценностей и пригодной для жизни среды.
Да, мы должны встать на защиту нашего дома и мира. Как вы служите миру во главе НАТО, так и каждый эстонец делает это в своей родной стране. Как и норвежцы, эстонцы безгранично любят свою страну - такую небольшую, и именно за ее чудесную природу. Мы - лесной народ, сказали бы многие из нас, если бы вам довелось здесь с кем-нибудь пообщаться. Эстонцы и норвежцы по своей сути очень похожи, и именно поэтому мы пишем вам сегодня о наших опасениях.
Да, мы знаем, что только будучи членами таких объединений, как НАТО и ЕС, мы можем безопасно жить в этом уголке Земли. Несмотря на это, многие эстонцы, как мужчины, так и женщины, присоединились к добровольной самообороне. Мы всегда знали, каков почерк нашей соседней страны во время войны. Все время своей независимости Эстония строила свою оборону соответственно: мы как ежик - каждый шип на счету! Наша тактика подходит для малонаселенных сельских районов. Обширные леса обеспечивали защиту во время войн, а хозяйки кормили защитников несмотря на опасность гибели людей в случае захвата.
Да, Эстония маленькая, в восемь раз меньше по площади, чем Норвегия. Однако Эстония - единственная страна в ЕС, вклад которой в национальную оборону составляет 3% ВВП, хотя наша средняя брутто-зарплата в 2022 году составляла 17 796 норвежских крон (нетто 14 258 норвежских крон), а медианная зарплата была намного ниже.
У нас огромная озабоченность по поводу планируемого расширения военного учебного полигона в Нурсипалу на юго-востоке Эстонии. Это незаконно: процесс игнорирует основные правила демократического общества и в настоящее время продвигается в ускоренном порядке и без каких-либо обязательных оценок экологического и социально-экономического воздействия. Долгосрочные планы развития региона, которые рассматривают всю Южную Эстонию как рекреационную и туристическую зону, были отброшены, как будто их и не было вовсе.
Нет, такой подход не подходит для этой области. Этого делать нельзя. Мы не говорим о какой-то малонаселенной местности, которую выбирают для подобных объектов в других странах. Напротив, это самый густонаселенный район во всей Южной Эстонии: в непосредственной близости от учебного полигона и в зоне влияния остается 55% жителей региона. Выру, крупнейший город Южной Эстонии, находится в 2,5 км от границы зоны расширения. Речь идет и о немногих оставшихся в Эстонии больших красивых лесах, где еще до 1978 года от оккупационных сил укрывались лесные братья.
Нет, мы не должны позволять разрушать деревни и родовые хутора, которые только что были восстановлены (в 1990-х годах владельцам были возвращены насильственно отчужденные дома). Ни одна демократическая страна не должна ставить своих граждан в такое положение! Из своих хуторов хотят выселить 21 семью. Кроме того, 217 землевладельцев должны отказаться от своих сельскохозяйственных и лесных угодий, а около 450 жилых домов останутся непосредственно на границе расширяющегося учебного полигона, где 250 дней в году у них будет «возможность» услышать и почувствовать голос и вибрации войны.
Если сегодня шум от учений можно услышать на расстоянии 25 км (что затрагивает около 22 000 человек), то после трехкратного расширения (10 000 гектаров) и параллельных по времени учений шум, вероятно, будет слышен по всей Южной Эстонии, а также в северной Латвии (по оценкам, затронет 32 000 человек). Напомним, что население Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, из которых 400 000 проживают в Таллинне, а в пяти крупных городах - 680 000.
Нет, в самом сердце культурного пространства Выро нельзя лишать людей тишины, природы и возможности проживать/практиковать свою культуру. На территории расширения останутся два заповедника с редкими видами, которые больше нигде в Эстонии не встречаются, в том числе участки Natura 2000 и большие красивые леса, которых в Эстонии уже осталось не так много. В список культурного наследия ЮНЕСКО внесена южноэстонская традиция дымовых бань, на территории и в непосредственной близости от расширения их около ста.
Одна большая тренировочная площадка не защитит Эстонию в случае агрессии, это сделают люди. Если люди сбегут, не останется ни защитников, ни кого-то, кого можно было бы защитить.
Наше послание таково: необычайно красивая природа и коренное население, без сомнения, гораздо ценнее, чем тысяча мест для проживания для солдат на удобном расстоянии, обезлесенные леса и опустошенные земли, где сегодня обитает множество диких животных и пролегают чистые грунтовые воды.
Приведение в жертву Южной Эстонии не поддержит широкую государственную оборону. Если полигон расширят, многие уедут. В уезде Вырумаа насчитывается несколько сотен предприятий, занимающихся только туризмом, большинство из них должны изменить или прекратить свою деятельность, поскольку шумовое загрязнение 250 дней в году не позволяет людям отдыхать.
Наше желание таково: пожалуйста, помогите нашей позиции дойти до лиц, принимающих решения в НАТО. Мы верим в сотрудничество. Учения можно организовать в сотрудничестве с союзниками: нельзя не упомянуть, что даже у Финляндии, которая только что вступила в НАТО, есть большие учебные полигоны. Кроме того, страны Балтии можно рассматривать как единое целое и не вдавливать в каждую страну непропорционально большие учебные площадки.
Три вопроса, на которые мы просим ответа:
1) В случае возможного военного конфликта, как вы думаете, насколько вероятно, что противник нанесет удар по крупным военным объектам (даже если рядом есть город с больницей и мирными жителями)?
2) Насколько важной вы считаете роль местных жителей в гористой и лесистой местности Южной Эстонии, в том числе их вклад в интегрированную защиту местных жителей?
3) Какова, на ваш взгляд, роль заключенного летом 2017 года между Эстонской Республикой и Соединенными Штатами Америки отдельного соглашения о сотрудничестве в расширении военных объектов, учитывая, что Соединенные Штаты уже являются членом НАТО?
Мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы смогли получить ответ в течение этой недели. Также важно отметить, что наша цель не заключалась в том, чтобы нагромоздить это письмо информацией о текущем процессе, конкретных нарушениях и других специфических проблемах. Однако мы с радостью расскажем о них, если вы укажете на это хотя бы полусловом.
Приветствуя,
От имени НКО Meie Nursipalu
Маарика Нийдумаа (член правления)