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Доходы чиновников в Эстонии резко выросли: повышение зарплат и щедрая компенсация в тысячи евро

Мерике Леэс
, журналист
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Зарплата Эгерта Беличева увеличилась на 2000 евро до 7000 евро, когда он стал главой Департамента полиции и погранохраны.
Зарплата Эгерта Беличева увеличилась на 2000 евро до 7000 евро, когда он стал главой Департамента полиции и погранохраны. Фото: Tairo Lutter

Если в частном секторе приходится раз в несколько лет довольствоваться пятипроцентным или, если дела идут хорошо, десятипроцентным повышением зарплаты, в госсекторе такими маленькими процентами не ограничиваются, и если уж зарплата увеличивается, то значительно. Временные дополнительные задачи также компенсируются приличной прибавкой к зарплате.

Анализ данных заработной платы государственных служащих показал, что по сравнению с апрелем 2022 года зарплата целого ряда государственных служащих и должностных лиц значительно увеличилась. Проценты повышения зарплат даже выше прошлогоднего показателя инфляции в Эстонии и спокойно покрывают рост цен.

В данных, опубликованных Министерством финансов, статистически самым высоким процентом роста зарплаты выделяется Департамент полиции и погранохраны (PPA): зарплаты сразу вырастут более чем на 50 процентов, самый большой скачок доходов одного чиновника был целых 72 процента. Это касается патрульных полицейских, а также самого ген директора департамента. У PPA есть логическое объяснение этому.

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