Доходы чиновников в Эстонии резко выросли: повышение зарплат и щедрая компенсация в тысячи евро

Зарплата Эгерта Беличева увеличилась на 2000 евро до 7000 евро, когда он стал главой Департамента полиции и погранохраны.

Если в частном секторе приходится раз в несколько лет довольствоваться пятипроцентным или, если дела идут хорошо, десятипроцентным повышением зарплаты, в госсекторе такими маленькими процентами не ограничиваются, и если уж зарплата увеличивается, то значительно. Временные дополнительные задачи также компенсируются приличной прибавкой к зарплате.