Если в частном секторе приходится раз в несколько лет довольствоваться пятипроцентным или, если дела идут хорошо, десятипроцентным повышением зарплаты, в госсекторе такими маленькими процентами не ограничиваются, и если уж зарплата увеличивается, то значительно. Временные дополнительные задачи также компенсируются приличной прибавкой к зарплате.
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Доходы чиновников в Эстонии резко выросли: повышение зарплат и щедрая компенсация в тысячи евро
Анализ данных заработной платы государственных служащих показал, что по сравнению с апрелем 2022 года зарплата целого ряда государственных служащих и должностных лиц значительно увеличилась. Проценты повышения зарплат даже выше прошлогоднего показателя инфляции в Эстонии и спокойно покрывают рост цен.
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