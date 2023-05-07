Личный состав Сил обороны в военное время будет увеличен почти в два раза

Согласно действующему плану развития гособороны, структура военного времени включает 26 700 бойцов. Новый максимальный размер личного состава - 43 700 бойцов. Расширение включает несколько важных компонентов. Во-первых, территориальная оборона увеличится вдвое на 10 500 бойцов. Во-вторых, в максимальный размер личного состава военного времени теперь также включен дополнительный запас из 4000 бойцов, который потребуется для дополнения личного состава подразделений и восстановления их боевой готовности при обороне Эстонии. Третья важная составляющая связана с укреплением обороноспособности Эстонии - добавлены должности, связанные, например, со стрельбой с закрытых позиций и противовоздушной обороной.

«С точки зрения государственной обороны важно количество должностей в военное время в Эстонии. Правительство республики утвердило новый максимальный размер, это 43 700. Рост преимущественно связан с увеличением территориальной обороны — в ее состав включат более 10 000 резервистов. Теперь следует обеспечить готовность и постоянные тренировки этого состава, чтобы быть готовыми гарантировать сохранность свободы Эстонии при любых угрозах», - пояснил министр обороны Ханно Певкур.

«Для повышения готовности Силы обороны и Кайтселийт этой осенью проведут крупномасштабные учения Ussisõnad. В ходе учений включенные в состав территориальной обороны резервисты пройдут дополнительную подготовку», - добавил Певкур.

Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации. Таким образом, максимальный размер личного состава военного времени также определяет размер войск, которые окажутся в распоряжении командующего Сил обороны при провозглашении военного положения без дополнительных распоряжений правительства.