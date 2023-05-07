США уперлись в потолок госдолга. Грозит ли Америке дефолт?

США вплотную подошли к первому в своей истории дефолту. Конгресс с января не дает правительству наращивать госдолг, и уже через месяц самая богатая страна мира может перестать платить по счетам. Дефолт обернется катастрофой для Америки и вызовет кризис во всем мире.

Как до этого дошло, что еще можно сделать, и что будет, если дефолт по долгу на астрономическую сумму 31,4 трлн долларов все-таки случится?

Неужели у США закончились деньги?

Нет, не закончились, но США тратят из бюджета больше, чем собирают налогов. Недостающее берут в долг. Дефицитный бюджет утвердил Конгресс, а теперь он же не дает занимать.

Проблема в том, что максимальный объем госдолга ограничен законом. Потолок был достигнут в январе, но в очередной раз вместо рутинного пересмотра стал предметом политического торга. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, требуют сократить расходы бюджета и отказываются поднимать потолок без уступок со стороны демократов, под контролем которых и верхняя палата Сенат, и Белый дом.

Президент Джо Байден пообещал встретиться с республиканцами 9 мая, но предупредил, что не собирается торговаться об увеличении лимита заимствований. «Это не обсуждается», - сказал он.

Джанет Йеллен Фото: AFP