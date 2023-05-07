Эстония возмущена: почему латвийская госкомпания продолжает сотрудничать с союзником Кремля?

На прошлой неделе президент Эстонии Алар Карис посетил Латвию вместе с делегацией предпринимателей. В неформальных переговорах была выражена озабоченность по поводу государственной компании Latvijas Pasts, которая, вопреки общей позиции других операторов в регионе, продолжает транзит коммерческих посылок из Китая в Беларусь.

Литовский почтовый оператор Lietuvas Pasts заверила латвийские СМИ, что после вторжения России в Украину прекращено всякое коммерческое сотрудничество со страной-агрессором и Беларусью.

То же самое заявил эстонский почтовый оператор Omniva, который подчеркнул, что в марте прошлого года была достигнута договоренность с другими приграничными странами поддерживать только универсальную почтовую услугу в Россию и Беларусь, соответствующую международным обязательствам, например отправку писем.

Omniva прокомментировала: «Мы надеемся, что вместе с Latvijas Pasts мы сможем отстоять наши демократические ценности и не поддерживать коммерческие поставки в Беларусь или Россию».

Сама Latvijas Pasts объясняет действия соседей конкуренцией, а не моральными соображениями, поясняя, что соответствующие товары должны быть доставлены получателю.