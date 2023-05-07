Эстония возмущена: почему латвийская госкомпания продолжает сотрудничать с союзником Кремля?

За последние две недели два высокопоставленных эстонских чиновника посетили Латвию. В ходе этих визитов выявилась напряженность между странами в почтовом секторе. Чиновники из Эстонии недоумевают, почему Латвия продолжает отправлять посылки электронной коммерции из Китая в Беларусь, которая является союзницей Кремля, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на TV3 Ziņas.
На прошлой неделе президент Эстонии Алар Карис посетил Латвию вместе с делегацией предпринимателей. В неформальных переговорах была выражена озабоченность по поводу государственной компании Latvijas Pasts, которая, вопреки общей позиции других операторов в регионе, продолжает транзит коммерческих посылок из Китая в Беларусь.
Литовский почтовый оператор Lietuvas Pasts заверила латвийские СМИ, что после вторжения России в Украину прекращено всякое коммерческое сотрудничество со страной-агрессором и Беларусью.
То же самое заявил эстонский почтовый оператор Omniva, который подчеркнул, что в марте прошлого года была достигнута договоренность с другими приграничными странами поддерживать только универсальную почтовую услугу в Россию и Беларусь, соответствующую международным обязательствам, например отправку писем.
Omniva прокомментировала: «Мы надеемся, что вместе с Latvijas Pasts мы сможем отстоять наши демократические ценности и не поддерживать коммерческие поставки в Беларусь или Россию».
Сама Latvijas Pasts объясняет действия соседей конкуренцией, а не моральными соображениями, поясняя, что соответствующие товары должны быть доставлены получателю.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)