Сегодня Таллинн посещает один круизный лайнер

Судно прибыло в Эстонию с Готланда и во второй половине дня отправится в Ригу. Стартовавший в Ньюкасле десятидневный круиз завершится там же в следующую субботу. Bolette также посетит Лиепаю, Гданьск и Росток.

Судну Bolette 23 года, его длина 237 метров, его строительство обошлось в 400 млн долларов. Оно развивает скорость до 46 км/в и потребляет в день около 150 000 литров топлива. До лета 2020 года, когда Fred. Olsen Cruise Lines купила Bolette, судно называлось Amsterdam.

Во вторник Таллинн посетит идущее под бермудским флагом судно Aurora, которое в воскресенье и понедельник останавливается в Хельсинки, а из Таллинна отправится через Стокгольм в Клайпеду. Для прохождения одной морской мили на максимальной скорости в 24 узлов (44 км/ч) Aurora использует 300 литров топлива. Крестная судна - член британской королевской семьи принцесса Анна.

В пятницу в Ванасадам ошвартуется находящийся в двухнедельном круизе Rotterdam. Идущее под нидерландским флагом судно в воскресенье идет из Амстердама в Копенгаген, в Таллинн оно прибудет после Ростока и Риги. Крестная судна — принцесса Маргарита Нидерландская.