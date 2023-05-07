Выступит известный певец: управа района Ласнамяэ приглашает на бесплатный парковый концерт

«Большая часть юбилейной программы Ласнамяэ разделена на серию мероприятий, одной из которых являются парковые концерты, первый из которых состоится 17 мая в парке Тондилоо. В общей сложности состоится 7 концертов в разных парках района», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 17 мая в 18 часов в парке Тондилоо состоится парковый концерт. На сцене выступит любимец публики, представлявший Эстонию на песенном конкурсе Евровидение-2012, Отт Лепланд.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку концерт пройдет на открытом воздухе, просим всех одеваться в соответствии с погодой. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.