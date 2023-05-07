Выступит известный певец: управа района Ласнамяэ приглашает на бесплатный парковый концерт

В среду, 17 мая в 18 часов в парке Тондилоо состоится парковый концерт, где перед зрителями выступит Отт Лепланд, сообщает пресс-служба Ласнамяэвской районной управы.
«Большая часть юбилейной программы Ласнамяэ разделена на серию мероприятий, одной из которых являются парковые концерты, первый из которых состоится 17 мая в парке Тондилоо. В общей сложности состоится 7 концертов в разных парках района», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В среду, 17 мая в 18 часов в парке Тондилоо состоится парковый концерт. На сцене выступит любимец публики, представлявший Эстонию на песенном конкурсе Евровидение-2012, Отт Лепланд.
Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку концерт пройдет на открытом воздухе, просим всех одеваться в соответствии с погодой. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.
Юбилейная программа продлится с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте и в социальной сети управы района Ласнамяэ. Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.