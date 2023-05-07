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Столкнулись два автомобиля: один водитель доставлен в больницу

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В волости Пылва в деревне Локо столкнулись два легковых автомобиля, один водитель доставлен в больницу

Авария произошла 6 мая в 17.40. Столкнулись Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 33-летний мужчина, и Ford Mondeo, за рулем которого находился 22-летний мужчина.

Водитель Suzuki был доставлен в Клинику тартуского университета.

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