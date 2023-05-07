Столкнулись два автомобиля: один водитель доставлен в больницу

Rus.Postimees.ee112Столкнулись два автомобиля: один водитель доставлен в больницуrus.postimees.ee7 мая 2023, 12:57Facebook TwitterComments Иллюстративное фото. Фото: Kristjan TeedemaВ волости Пылва в деревне Локо столкнулись два легковых автомобиля, один водитель доставлен в больницуАвария произошла 6 мая в 17.40. Столкнулись Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 33-летний мужчина, и Ford Mondeo, за рулем которого находился 22-летний мужчина.Водитель Suzuki был доставлен в Клинику тартуского университета.Facebook TwitterComments Ключевые словаford mondeoаварияпылваклиника тартуского университетаSuzuki Grand VitaraPекомендуем