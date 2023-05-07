Массовая волна кишечных заболеваний: в водопроводную воду попала кишечная палочка?

«Очаг четко локализован в черте города Курессааре. До получения более подробной информации следует воздержаться от употребления водопроводной воды. Или хотя бы кипятить ее», - написал Лайдна.

Михкель Лайдна Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Михкель Лайдна сказал изданию Saarte Hääl, что он отправил в Департамент здоровья информацию о более чем двадцати больных. «Из города поступает информация, что на семью приходится более одного заболевшего», - добавил он.

Лайдна рассказал, что до 12 часов субботы было совершенно спокойно, а потом в ЭМО начали прибывать люди. У всех из Курессааре доминирующим симптомом является рвота, но не менее половины людей также страдают от диареи и сильных болей в животе. «Нет демографического совпадения - молодые и старые, мужчины и женщины».

По его словам, это точно не связано с каким-то конкретным событием, а вспышка, вероятно, была вызвана отключением воды в среду в Курессааре, в результате чего была загрязнена система водоснабжения.

Помимо Курессааре, случаи заболевания известны также в Ориссааре и других сельских районах.

Помощник волостного старейшины Лийс Лепик сказала, что в понедельник будут взяты пробы воды, и они надеются, что в результате этого будет установлена ​​точная причина заболеваний.

Бутилированная вода в Курессааре стала ценным товаром. Фото: Lugeja foto

Вчера вечером Михкель Лайдна сообщил Saarte Hääl, что всего в лечении в ЭМО нуждались 10-12 пациентов, в целом столкнувшиеся с инфекцией болеют дома.