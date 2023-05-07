Заведующий отделением экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы Михкель Лайдна в воскресенье, 7 мая, предупредил, что в городе Курессааре наблюдается массовая волна кишечных заболеваний - диарея, рвота и боли в животе.
Массовая волна кишечных заболеваний: в водопроводную воду попала кишечная палочка?
«Очаг четко локализован в черте города Курессааре. До получения более подробной информации следует воздержаться от употребления водопроводной воды. Или хотя бы кипятить ее», - написал Лайдна.
Михкель Лайдна сказал изданию Saarte Hääl, что он отправил в Департамент здоровья информацию о более чем двадцати больных. «Из города поступает информация, что на семью приходится более одного заболевшего», - добавил он.
Лайдна рассказал, что до 12 часов субботы было совершенно спокойно, а потом в ЭМО начали прибывать люди. У всех из Курессааре доминирующим симптомом является рвота, но не менее половины людей также страдают от диареи и сильных болей в животе. «Нет демографического совпадения - молодые и старые, мужчины и женщины».
По его словам, это точно не связано с каким-то конкретным событием, а вспышка, вероятно, была вызвана отключением воды в среду в Курессааре, в результате чего была загрязнена система водоснабжения.
Помимо Курессааре, случаи заболевания известны также в Ориссааре и других сельских районах.
Помощник волостного старейшины Лийс Лепик сказала, что в понедельник будут взяты пробы воды, и они надеются, что в результате этого будет установлена точная причина заболеваний.
Вчера вечером Михкель Лайдна сообщил Saarte Hääl, что всего в лечении в ЭМО нуждались 10-12 пациентов, в целом столкнувшиеся с инфекцией болеют дома.
Член правления Kuressaare Veevärk Айвар Сырм сказал Saarte Hääl в воскресенье днем, что ему трудно поверить в причинно-следственную связь между аварией в системе водоснабжения в четверг и вспышкой болезни несколько дней спустя.
«Я просто физически не могу понять, как в условиях такой аварии может загрязниться трасса», - сказал Сырм. По его словам, пробы воды, взятые на прошлой неделе, были абсолютно чистыми, а результаты новых проб должны быть известны уже около полудня понедельника.
«Тогда мы будем более осведомлены, но я не бактериолог и не могу предложить никаких альтернативных причин такой вспышки», - добавил Сырм.
К полудню в нескольких магазинах Курессааре закончилась питьевая вода.
Вчера в пять часов вечера волостная управа Сааремаа сообщило, что Департамент здоровья возьмет пробы питьевой воды Курессааре в воскресенье, и они будут отправлены в Таллинн для лабораторного исследования. Самое раннее, результаты анализов будут известны к обеду понедельника.
«Результаты мы объявим как можно скорее. А пока просим людей на всякий случай не пить воду из-под крана в Курессааре», - сказала руководитель по связям с общественностью волости Ану Варес.
В 18.49 Департамент здоровья сделал официальное заявление, сообщив в системе EE-ALARM, что вода из-под крана Курессааре может быть заражена.
По данным Департамента здоровья, по первоначальному подозрению это может быть кишечная инфекция, вызванная кишечной палочкой (E.coli), латентный период которой составляет 3-8 дней. Пожилые люди и дети подвергаются наибольшему риску от загрязненной воды.