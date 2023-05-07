Второй день коронации Карла III: уличные гулянья, торжественный обед и концерт

В воскресенье Великобритания продолжает праздновать коронацию Карла III - уже менее официально, но не менее шумно. В этот день в разных уголках страны организованы тысячи уличных вечеринок и торжественных обедов, а завершит второй день коронации концерт с участием многочисленных звезд.
В течение дня члены королевской семьи будут посещать общественные мероприятия, а затем в Виндзорском замке посетят выступление Кэти Перри и группы Take That.
Воскресенье обещает быть более спокойным. Однако в субботу полиция арестовала 52 протестующих, что вызвало общественное недовольство.
Утром в день коронации, перед акцией протеста на Трафальгарской площади, полиция арестовала нескольких членов организации «Республика», выступающей за замену монархии выборным главой государства. Члены парламента и активисты обвинили полицию в подавлении свободы слова.
Скотланд-Ярд заявил, что его реакция была соразмерной, учитывая важность события, которое происходит раз в поколение.
Вечером в Виндзорском замке состоится коронационный концерт. Помимо Кэти Перри, Лайонела Ричи, Take That, Олли Мурса и Паломы Фейт, в нем примет участие оркестр приглашенных музыкантов мирового уровня.
Также состоится совместное выступление Королевского балета, Королевского оперного театра, Королевской шекспировской труппы, Королевского музыкального колледжа и Королевского колледжа искусств.
Люди уже начали занимать очередь на концерт.
В субботу на церемонию коронации в Вестминстерском аббатстве собралось более 2 тысяч человек, включая 90 иностранных лидеров.
Помимо зарубежных высокопоставленных лиц, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди США Джилл Байден, на двухчасовой церемонии присутствовали знаменитости, члены семьи и друзья Карла и Камиллы.
После коронации Карл и Камилла вернулись в Букингемский дворец и заняли свои места на балконе вместе с другими членами королевской семьи. Над ними пролетели британских военные вертолеты и самолеты пилотажной группы Королевских ВВС «Красные стрелы».
Для вооруженных сил страны субботняя коронация стала крупнейшей церемониальной операцией за 70 лет - с момента коронации Елизаветы II в 1953 году. В процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства приняли участие четыре тысячи военнослужащих.
Принца Гарри, герцога Сассекского, среди членов королевской семьи на балконе дворца не было - по сведениям Би-би-си, его туда не пригласили.
Принц Гарри приехал в Лондон в Калифорнии, его супруга Меган с двумя маленькими детьми осталась дома. Во время церемонии в Вестминстерском аббатстве он сидел через два ряда от своего брата принца Уильяма, принца Уэльского.
Это его первое появление на публике с членами своей семьи после выхода скандальных мемуаров «Запасной», в которых он рассказал о напряженных отношениях и разногласиях с другими членами своей семьи.
Гарри покинул аббатство вскоре после окончания службы, чтобы успеть на самолет в США, где его сын Арчи праздновал свой четвертый день рождения.