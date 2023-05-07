Второй день коронации Карла III: уличные гулянья, торжественный обед и концерт

В течение дня члены королевской семьи будут посещать общественные мероприятия, а затем в Виндзорском замке посетят выступление Кэти Перри и группы Take That.

Коронационное пирожное Фото: Reuters

Воскресенье обещает быть более спокойным. Однако в субботу полиция арестовала 52 протестующих, что вызвало общественное недовольство.

Утром в день коронации, перед акцией протеста на Трафальгарской площади, полиция арестовала нескольких членов организации «Республика», выступающей за замену монархии выборным главой государства. Члены парламента и активисты обвинили полицию в подавлении свободы слова.

Скотланд-Ярд заявил, что его реакция была соразмерной, учитывая важность события, которое происходит раз в поколение.

Вечером в Виндзорском замке состоится коронационный концерт. Помимо Кэти Перри, Лайонела Ричи, Take That, Олли Мурса и Паломы Фейт, в нем примет участие оркестр приглашенных музыкантов мирового уровня.

Также состоится совместное выступление Королевского балета, Королевского оперного театра, Королевской шекспировской труппы, Королевского музыкального колледжа и Королевского колледжа искусств.

Люди уже начали занимать очередь на концерт.

В субботу на церемонию коронации в Вестминстерском аббатстве собралось более 2 тысяч человек, включая 90 иностранных лидеров.

Помимо зарубежных высокопоставленных лиц, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди США Джилл Байден, на двухчасовой церемонии присутствовали знаменитости, члены семьи и друзья Карла и Камиллы.

Доброжелатели заполнили улицу Молл в центре Лондона, чтобы посмотреть пролет «Красных стрел» Фото: PA Media