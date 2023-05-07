Полиция начала три производства в связи с использованием георгиевской ленточки

Идаская префектура в воскресенье начала три производства в связи с использованием георгиевской ленточки.
Мужчина 1959 года рождения опубликовал в Facebook призыв с символикой георгиевской ленты. Полиция связалась с ним и начала производство, на данный момент запись удалена, передала Идаская префектура.
В Йыхви у мужчина 1983 года рождения была георгиевская ленточка на зеркале заднего вида автомобиля. Полиция начала производство.
В Синимяэ в ходе проверки братской могилы павших на Второй мировой войне обнаружили три георгиевские ленточки. Полиция начала производство.
С начала войны изменилось значение поддерживающей агрессию символики, в том числе символа Z, георгиевской ленточки, российских и советских флагов, военной формы, снаряжения и флагов так называемых «народных республик».
Полиция напомнила, что символам, которые носят совершающие военные преступления российские солдаты, не место в свободной Эстонии и что ношение или демонстрирование символики агрессора не разрешены. Также запрещены разжигающие ненависть высказывания. За минувший год были назначены наказания ряду людей, которые высказывались в интернете против Эстонии.