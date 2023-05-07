Полиция начала три производства в связи с использованием георгиевской ленточки

Мужчина 1959 года рождения опубликовал в Facebook призыв с символикой георгиевской ленты. Полиция связалась с ним и начала производство, на данный момент запись удалена, передала Идаская префектура.

В Йыхви у мужчина 1983 года рождения была георгиевская ленточка на зеркале заднего вида автомобиля. Полиция начала производство.

В Синимяэ в ходе проверки братской могилы павших на Второй мировой войне обнаружили три георгиевские ленточки. Полиция начала производство.

С начала войны изменилось значение поддерживающей агрессию символики, в том числе символа Z, георгиевской ленточки, российских и советских флагов, военной формы, снаряжения и флагов так называемых «народных республик».