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Социал-демократы выбрали нового председателя совета уполномоченных

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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Eero Vabamägi

Совет Социал-демократической партии избрал своим председателем члена Рийгикогу Эдуарда Одинца.

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, Одинец - прекрасный организатор, ответственный и общительный человек, относящийся к своей работе со всей душой. Всё это поможет ему на должности руководителя совета уполномоченных

Эдуард Одинец - член Рийгикогу, председатель Правовой комиссии и Кохтла-Ярвеского городского собрания. Одинец был генеральным секретарем партии с февраля 2022 года до весны этого года.

Школьный учитель Катре Киккас продолжит работу в качестве заместителя председателя совета социал-демократов.

Совет уполномоченных – высший орган партии в промежутках между съездами.

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