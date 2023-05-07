Социал-демократы выбрали нового председателя совета уполномоченных

Совет Социал-демократической партии избрал своим председателем члена Рийгикогу Эдуарда Одинца.
По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, Одинец - прекрасный организатор, ответственный и общительный человек, относящийся к своей работе со всей душой. Всё это поможет ему на должности руководителя совета уполномоченных
Эдуард Одинец - член Рийгикогу, председатель Правовой комиссии и Кохтла-Ярвеского городского собрания. Одинец был генеральным секретарем партии с февраля 2022 года до весны этого года.
Школьный учитель Катре Киккас продолжит работу в качестве заместителя председателя совета социал-демократов.
Совет уполномоченных – высший орган партии в промежутках между съездами.
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