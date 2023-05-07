Министр обороны Украины: ожидания от нашего контрнаступления завышены

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире завышены», - цитирует WP министра обороны Украины Алексея Резникова. «Большинство людей... ждут чего-то грандиозного», - указал Резников в интервью WP ранее на этой неделе, добавив, что на этом фоне итог операции может привести к «эмоциональному разочарованию».

Почему украинцам необходим успех при контрнаступлении

«Наступательные военные операции обычно требуют подавляющего преимущества, а поскольку российские войска окопались в хорошо укрепленных оборонительных сооружениях по всему фронту протяженностью в 900 миль (1450 километров - прим.ред.), трудно оценить, как далеко удастся продвинуться Украине», - констатируют американские журналисты.

По их мнению, украинцам необходимо добиться высоких результатов, в том числе чтобы продемонстрировать Западу, что они достойны оказываемой им поддержки. «Аккумулирование сил перед наступлением, детали которого остаются в тайне, заставило украинских чиновников задуматься над сложным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?» - говорится в публикации.

Некоторые опасаются, что если усилий украинцев окажется недостаточно, пишут журналисты WP, то Киев может лишиться международной поддержки или вновь столкнуться с давлением, направленным на то, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с Москвой. А темой этих переговоров почти наверняка станет требование России, чтобы Киев отказался от части суверенной украинской территории, указывается в статье.

Вопрос о дальнейшей поддержке Украины Западом

В подтверждение подобных предположений издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского из интервью WP от 1 мая: «Я считаю, что чем больше побед мы одержим на поле боя, честно говоря, тем больше людей будут верить в нас, а значит, мы получим больше помощи».