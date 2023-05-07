Итоги Дня полезных дел: 33 453 человек сделали Эстонию намного чище

В этом году команда Дня полезных дел «Сделаем!» предлагала три фокус-темы: приведем подвалы в порядок и оборудуем их под убежища на случай чрезвычайной ситуации; благоустроим все бани; увеличим биоразнообразие вокруг школ и в рамках молодежного праздника песни и танца. Как и в прошлые годы, каждый сам решал, какую именно работу выбрать и следовать ли предложенным фокус-темам. Больше всего было организовано толок по благоустройству и толок в квартирных товариществах, также в некоторых местах организовывали и мозговые штурмы. Как и прошлые годы, во многих толоках принимали участие украинские беженцы.

В рамках Дня полезных дел «Сделаем!» всего было организовано 1222 толоки, в которых приняли участие 33 453 человека. Больше всего толок состоялось в Харьюмаа и Таллинне, где в 306 толоках участвовало 11 062 человека. По количеству участников больше всего участников толок было на Сааремаа, где в 116 толоках трудилось 2116 человек. В Пярнумаа в 101 толоке участвовал 2741 человек, в Тартумаа в 92 толоках трудился 2181 человек, в Ида-Вирумаа в 88 толоках участвовало 3336 человек, в Ляэне-Вирумаа в 86 толках участвовало 2006 человек, в Рапламаа в 78 толоках участвовал 1671 человек, в Ляэнемаа в 62 толоках участвовало 1003 человека, в Ярвамаа в 61 толоке участвовало 1758 человек, в Вырумаа в 57 толоках участвовало 1657 человек, в Вильяндимаа в 53 толоках участвовало 1158 человек, в Йыгевамаа в 51 толоке участвовало 1112 человек, в Валгамаа в 27 толоках участвовало 608 человек, в Пылвамаа в 23 толоках участвовало 556 человек, на Хийумаа в 18 толоках участвовало 246 человек. Три толоки прошли за пределами Эстонии - во Франции, в Испании и в Канаде, где в общей сложности участвовало 242 человека.