АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИК ⟩ Планируемый автомобильный налог ударит по сельским жителям

Но все это не относится к тем людям, которые не могут обойтись без автомобиля, и к тем, чья школа находится за десятки километров от дома и через чью деревню раз в день проезжает автобус. Эти люди не планируют покупать новую машину, а дороги в их районе могут быть непригодны для езды на велосипеде даже летом, не говоря уже о зиме.

В целом я тоже согласен с тем, что при введении налога на автомобиль надо думать об экологии. Однако заявление министра финансов о том, что сельские жители когда-нибудь могут поменять свои автомобили на более экономичные, не самое адекватное. Министерская зарплата Марта Вырклаэва составляет 7070 евро в месяц, а в результате реформы подоходного налога он будет получать дополнительно 400 евро в год. Машины он действительно может выбирать сам, но в семейном бюджете многих людей, проживающих в сельской местности, нет запланированной на ближайшие несколько лет замены автомобиля.

И кому они должны продать свою старую машину? Кто настолько глуп, чтобы покупать свою старую машину с налогом на автомобиль в размере 1000 евро в год? Когда будет введен «экологически чистый автомобильный налог», этот автомобиль можно будет отвезти только на свалку. Это идея Партии реформ о зеленой революции?