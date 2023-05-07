АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИК ⟩ Планируемый автомобильный налог ударит по сельским жителям

Провалившаяся экономическая политика предыдущего правительства и дорогостоящие предвыборные обещания привели Эстонию к ситуации, когда дефицит государственного бюджета превышает миллиард евро, и для его покрытия необходимо сократить субсидии, повысить существующие налоги и ввести новые.
Одним из самых спорных предложений является налог на автомобиль, с помощью которого новое правительство надеется собрать 120 миллионов евро в год. Эта сумма велика только на первый взгляд – годовая цена реформы подоходного налога, предложенная одной только Партией реформ, в три раза выше, что означает средний налог в размере 141 евро с автомобиля в год.
Подобно реформе подоходного налога, которая оставляет больше денег для богатых, запланированный налог на автомобиль сильно ударит по беднейшим слоям населения. Новое правительство намерено рассчитывать налог на автомобили, исходя только из воздействия автомобиля на окружающую среду, что, скорее всего, означает налогообложение выбросов CO2.
Возраст среднего эстонского автомобиля составляет 13 лет, а показатели выбросов CO2 у старых автомобилей очень высоки. Это означает, что владельцы новых, более экономичных автомобилей не будут платить высокие налоги на автомобили, но более бедные люди со старыми, изношенными автомобилями будут вынуждены в будущем платить непомерные суммы. Например, налог на автомобиль так называемого фургона земледельца может составлять одну тысячу евро в год, что является серьезной проблемой с нескольких точек зрения.
Кому продать старый автомобиль?
Обязательно должен отметить, что налог на автомобиль имеет и ряд положительных сторон. Помимо миллионов, поступающих в государственный бюджет, это также оказывает положительное влияние на окружающую среду. Старые автомобили, владельцы которых не в состоянии платить автомобильный налог, исчезнут из городского пейзажа. Те люди, которые планируют покупку нового автомобиля, действительно начнут делать более осознанный выбор, жители больших городов также могут отказаться от машины в пользу общественного транспорта, каршеринга или велосипеда.
Но все это не относится к тем людям, которые не могут обойтись без автомобиля, и к тем, чья школа находится за десятки километров от дома и через чью деревню раз в день проезжает автобус. Эти люди не планируют покупать новую машину, а дороги в их районе могут быть непригодны для езды на велосипеде даже летом, не говоря уже о зиме.
В целом я тоже согласен с тем, что при введении налога на автомобиль надо думать об экологии. Однако заявление министра финансов о том, что сельские жители когда-нибудь могут поменять свои автомобили на более экономичные, не самое адекватное. Министерская зарплата Марта Вырклаэва составляет 7070 евро в месяц, а в результате реформы подоходного налога он будет получать дополнительно 400 евро в год. Машины он действительно может выбирать сам, но в семейном бюджете многих людей, проживающих в сельской местности, нет запланированной на ближайшие несколько лет замены автомобиля.
И кому они должны продать свою старую машину? Кто настолько глуп, чтобы покупать свою старую машину с налогом на автомобиль в размере 1000 евро в год? Когда будет введен «экологически чистый автомобильный налог», этот автомобиль можно будет отвезти только на свалку. Это идея Партии реформ о зеленой революции?
Мне искренне жаль, что грядут новые налоги, чтобы неравенство в эстонском обществе выросло еще больше. Если налог на автомобиль неизбежен, можно было бы продумать еще один шаг при его внедрении. Да, окружающая среда важна, но природа Эстонии не выиграет, если старые автомобили уедут на свалки, а сельские жители переедут в города.
Эстонцам можно дать сигнал о том, что в долгосрочной перспективе стоит выбирать более экономичный автомобиль, но в краткосрочной перспективе мы не должны наказывать тех, кто сегодня ездит на старой машине.
Комбинированная модель
Одним из возможных решений является использование комбинированной модели при применении налога на автомобиль. Налог на автомобиль может состоять из налога на регистрацию и ежегодного налога, и оба они, в свою очередь, могут состоять из двух составляющих.
Вводным первой составляющей является цена автомобиля, а часть налога, взимаемого с него, будет прогрессивной. Чем дороже автомобиль, тем больший процент от его стоимости платит владелец в качестве налога на автомобиль. Если человек покупает несоразмерно дорогой автомобиль, он явно готов платить за него несоразмерно более высокий налог.
По мере старения автомобиля стоимость составляющей будет уменьшаться, скажем, на десять процентов каждый год, а через десять лет она будет равна нулю. Это означает, что в случае старых автомобилей владелец не должен платить часть ценовой составляющей налога на автомобиль.
Вторая составляющая будет зависеть от воздействия автомобиля на окружающую среду, например, один евро за один грамм выбросов CO2. Более экономичные автомобили платили бы дешевле, электромобили вообще не платили бы за эту составляющую, но, например, при покупке новой Tesla государство возвращало бы свои деньги через первую составляющую. Чтобы дать автовладельцам время привыкнуть к направлению «экологического налога», соотношение двух составляющих могло со временем меняться.
Например, можно начать с ценовой составляющей с коэффициентом 0,9 в первый год и экологической составляющей с коэффициентом 0,1. Тогда баланс будет постепенно смещаться в пользу экологической составляющей (скажем, на пять процентов в год), пока через восемь лет не станет 0,5 и 0,5. Таким образом, вначале налог на автомобили может быть выше для более дорогих автомобилей, а затем для более загрязняющих окружающую среду автомобилей.