Погода на следующей неделе приятно удивит жителей Эстонии

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается постепенное потепление, к среде и четвергу максимальная температура воздуха будет местами достигать 18-19 градусов тепла.
В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 1–7 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха 12–17, на открытом ветру побережье до 9 градусов тепла.
В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 1–7 м/с. Температура воздуха 1–6, на побережье до 8 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3–9 м/с. Температура воздуха 13–18, на побережье местами 10 градусов тепла.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 2–8 м/с. Температура воздуха 3–8 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 1–7 м/с. Температура воздуха 14–19, на побережье местами 10–13 градусов тепла.