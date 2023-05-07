Погода на следующей неделе приятно удивит жителей Эстонии

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 1–7 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха 12–17, на открытом ветру побережье до 9 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 1–7 м/с. Температура воздуха 1–6, на побережье до 8 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3–9 м/с. Температура воздуха 13–18, на побережье местами 10 градусов тепла.