ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии завершились проверочные сборы «Шип»

«Члены Кайтселийта от Вильянди до Выру продемонстрировали в минувшие выходные, каким должен быть Кайтселийт – организация, члены которой появляются, когда необходимо защищать Эстонию или тренироваться для этого», – заявил командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Ухтеги.

«Мы сильны ровно настолько, насколько сильна активность наших участников, и бойцы Лыунаскго регионального военного округа высоко подняли планку участия в дополнительных учебных сборах. Я надеюсь, что это станет примером для всех других членов Кайтселийта».

Завершившиеся на днях проверочные сборы были посвящены проверке готовности и обучению подразделений Лыунаскго регионального военного округа Кайтселийта. В ходе этого военнослужащие сухопутной обороны, участвовавшие в учении, отработали организацию и проведение засад в составе малых подразделений, установку блокпоста и сопутствующие мероприятия. В рамках учений члены Кайтселийта также лучше узнали свою зону ответственности, чтобы в случае необходимости быть готовыми к быстрому и успешному выполнению боевых задач.

По предложению командующего Силами обороны в пятницу, 5 мая, до 607 резервистов-членов Кайтселийта, входящих в состав Тартуского, Пылваского, Сакалаского, Вырумааского и Валгамааского отрядов Лыунаского регионального военного округа Кайтселийта были приглашены на проверочные сборы Okas 23-2. Кроме того, в рамках вспомогательных мероприятий к организации учений было привлечено до 300 членов Кайтселийта.

На проверочных сборах Силы обороны и Кайтселийт проверяют боеготовность, однако это также является проверкой всей цепочки управления государственной обороной, от принятия решений правительством республики до сборов резервистов структуры быстрого реагирования. В ходе этих проверочных сборов небольшие подразделения отрабатывали выполнение задач военного времени.

Проверочные сборы носят тренировочный характер, и непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет.