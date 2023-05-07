Мэр Мелитополя: россияне эвакуируют жителей Энергодара, в городе паника

Российские власти приказали людям покинуть 18 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе Энергодара, в преддверии ожидаемого наступления украинских войск.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной и призвал принять немедленные меры для предотвращения угрозы серьезной аварии на ЗАЭС.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что оперативный персонал остается на ЗАЭС, но существует «глубокая обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала и их семей».

МАГАТЭ подтверждает, что ее эксперты, работающие на станции, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большая часть персонала ЗАЭС.

ЗАЭС Фото: Reuters

В пятницу назначенный Россией глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в последние несколько дней украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта.

«Поэтому я принял решение эвакуировать в первую очередь детей и родителей, пожилых людей, инвалидов и пациентов больниц», - написал он в социальных сетях.

Российские войска оккупируют большую часть Запорожской области, но не областной центр Запорожье, который находится к северо-востоку от Энергодара за Днепровским водохранилищем.