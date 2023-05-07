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На Центральном полигоне устроили ландшафтный пожар

rus.postimees.ee
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В субботу на шоссе Тапа-Лообу перед участниками дорожного движения открылась, на первый взгляд, довольно тревожная картина.
В субботу на шоссе Тапа-Лообу перед участниками дорожного движения открылась, на первый взгляд, довольно тревожная картина. Фото: Erakogu

В минувшие выходные несколько участников дорожного движения на шоссе Тапа-Лообу заметили столб дыма, поднимающийся над полигоном. Причин для беспокойства нет, поскольку ситуация находится под контролем.

По информационному телефону Центрального полигона редакции Virumaa Teataja сообщили, что на полигоне проводятся контролируемые выжигания местности: «Территория ограничена дорогами, и огонь не может выйти из-под контроля. Площадь возгорания составляет около 10 гектаров». Присутствует также пожарная команда Сил обороны, поэтому риск распространения огня на лес отсутствует.

Выжигание происходит в контролируемых условиях, опасности распространения огня на лес нет.
Выжигание происходит в контролируемых условиях, опасности распространения огня на лес нет. Фото: Частный архив

О происходящем также осведомлены Спасательный департамент и Центр тревоги. Цель контролируемого выжигания состоит в том, чтобы очистить области стрельбища от кустов и деревьев, а также создать растительное сообщество на открытых территориях, где древостой преимущественно отсутствует.

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