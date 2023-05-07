На Центральном полигоне устроили ландшафтный пожар

По информационному телефону Центрального полигона редакции Virumaa Teataja сообщили, что на полигоне проводятся контролируемые выжигания местности: «Территория ограничена дорогами, и огонь не может выйти из-под контроля. Площадь возгорания составляет около 10 гектаров». Присутствует также пожарная команда Сил обороны, поэтому риск распространения огня на лес отсутствует.

О происходящем также осведомлены Спасательный департамент и Центр тревоги. Цель контролируемого выжигания состоит в том, чтобы очистить области стрельбища от кустов и деревьев, а также создать растительное сообщество на открытых территориях, где древостой преимущественно отсутствует.