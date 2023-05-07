На Центральном полигоне устроили ландшафтный пожар

В минувшие выходные несколько участников дорожного движения на шоссе Тапа-Лообу заметили столб дыма, поднимающийся над полигоном. Причин для беспокойства нет, поскольку ситуация находится под контролем.
По информационному телефону Центрального полигона редакции Virumaa Teataja сообщили, что на полигоне проводятся контролируемые выжигания местности: «Территория ограничена дорогами, и огонь не может выйти из-под контроля. Площадь возгорания составляет около 10 гектаров». Присутствует также пожарная команда Сил обороны, поэтому риск распространения огня на лес отсутствует.
О происходящем также осведомлены Спасательный департамент и Центр тревоги. Цель контролируемого выжигания состоит в том, чтобы очистить области стрельбища от кустов и деревьев, а также создать растительное сообщество на открытых территориях, где древостой преимущественно отсутствует.
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