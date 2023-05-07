ЯАК МАДИСОН ⟩ В Европарламенте смеются над христианами

Выставка была заказана представителем Левой партии Швеции в Европейском парламенте Малин Бьорк, а автором выставки является шведка Элизабет Ольсон, получившая известность скандальными изображениями представителей ЛГБТ с христианскими символами. Например, Иисус, которого окружают геи в кожаной одежде, которых он как бы благословляет. Или голый негр, лежащий крестом в постели и обнимаемый голым белым мужчиной.

Подобные изображения глубоко оскорбительны для миллионов христиан, и еще более абсурдно, что эта выставка с гордостью выставлена ​​в Европейском парламенте за счет европейских налогоплательщиков. Это направление, которое продвигает Европейский союз? Сексуализированная пропаганда, нападающая на господствующую религию Европы, христианство?

Картины шведского фотографа Элизабет Олсон с выставки в Европейском парламенте. Фото: Euroopa Parlament

Я ожидаю от автора, выступающего за ЛГБТ, изображения, на которых исламский пророк Мухаммед изображен с геями в кожаной одежде. Известно, что ислам является самой враждебной религией по отношению к ЛГБТ, гомосексуальность может означать смертную казнь в некоторых мусульманских странах. Однако Олсон также выступает за права мусульман как угнетенной группы. Кроме того, сомнительно, что Европарламент осмелился бы выставить такую ​​выставку: он не хотел бы оскорбить миллионы живущих в Европе мусульман и их убеждения, а затем рискнуть их гневом.

Однако христианство – хорошая мишень для насмешек. Европарламенту не нужно опасаться, что христиане придут с автоматами Калашникова, как исламисты, когда их пророк был очернен сатирическим журналом Charlie Hebdo, что закончилось убийством 12 человек в 2015 году.

Для «защиты и лучшего понимания» ЛГБТ мне, возможно, следует организовать аналогичную выставку в Европейском парламенте, которая изображает великую любовь между исламом и ЛГБТ. Однако я боюсь, что вскроется лицемерие Европарламента и меня захотят распять.