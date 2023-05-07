ЯАК МАДИСОН ⟩ В Европарламенте смеются над христианами

В Европе уважают мусульман, а над христианами смеются
Выставка на ЛГБТ-тематику, оскорбляющая христиан, была организована в Европарламенте за счет налогоплательщика. Над мусульманами, однако, никто не смеет издеваться подобным образом. Почему мы дошли до такого лицемерия, спрашивает член Европарламента Яак Мэдисон (EKRE).
Выставка была заказана представителем Левой партии Швеции в Европейском парламенте Малин Бьорк, а автором выставки является шведка Элизабет Ольсон, получившая известность скандальными изображениями представителей ЛГБТ с христианскими символами. Например, Иисус, которого окружают геи в кожаной одежде, которых он как бы благословляет. Или голый негр, лежащий крестом в постели и обнимаемый голым белым мужчиной.
Подобные изображения глубоко оскорбительны для миллионов христиан, и еще более абсурдно, что эта выставка с гордостью выставлена в Европейском парламенте за счет европейских налогоплательщиков. Это направление, которое продвигает Европейский союз? Сексуализированная пропаганда, нападающая на господствующую религию Европы, христианство?
Я ожидаю от автора, выступающего за ЛГБТ, изображения, на которых исламский пророк Мухаммед изображен с геями в кожаной одежде. Известно, что ислам является самой враждебной религией по отношению к ЛГБТ, гомосексуальность может означать смертную казнь в некоторых мусульманских странах. Однако Олсон также выступает за права мусульман как угнетенной группы. Кроме того, сомнительно, что Европарламент осмелился бы выставить такую выставку: он не хотел бы оскорбить миллионы живущих в Европе мусульман и их убеждения, а затем рискнуть их гневом.
Однако христианство – хорошая мишень для насмешек. Европарламенту не нужно опасаться, что христиане придут с автоматами Калашникова, как исламисты, когда их пророк был очернен сатирическим журналом Charlie Hebdo, что закончилось убийством 12 человек в 2015 году.
Для «защиты и лучшего понимания» ЛГБТ мне, возможно, следует организовать аналогичную выставку в Европейском парламенте, которая изображает великую любовь между исламом и ЛГБТ. Однако я боюсь, что вскроется лицемерие Европарламента и меня захотят распять.
Я подписал обращение моего хорошего коллеги Николаса Бэя к президенту Европарламента Метсола с просьбой немедленно удалить эту выставку из Европарламента. Институт Европейского союза не является подходящим местом для такой выставки, фактически она не подходит и для показа где-либо еще в публичном пространстве. Получит ли теперь ЛГБТ-активист Олсон разрешение на показ этого в школах?